Comment Twitter veut concurrencer Clubhouse avec 'Spaces'

La plateforme de microblogging a annoncé que certaines fonctionnalités de son nouvel outil de chat audio, baptisé "Spaces", sont désormais accessibles aux détenteurs d'Android...

(Boursier.com) — Le succès de Clubhouse inspire les autres réseaux sociaux !... Alors que Facebook planche sur un nouveau service pour proposer au plus vite sa propre alternative de la nouvelle plateforme à la mode, centrée uniquement sur la voix, Twitter semble avoir déjà pris les devants... Après s'être essayé à l'audio avec le lancement des tweets vocaux l'été dernier, le réseau social de Jack Dorsey a déployé progressivement sa propre déclinaison de Clubhouse, baptisée "Spaces".

Testé depuis décembre dernier en version bêta auprès d'une poignée d'utilisateurs sur iOS, le système de chat audio en groupe de Twitter est arrivé sur Android, comme l'a fait savoir la plateforme de microblogging.

"Amateurs d'Android, notre version bêta se développe !", a-t-elle annoncé sur son compte Twitter, précisant qu'il est d'abord seulement possible de "rejoindre et parler dans n'importe quel Space", soit dans un espace de discussion déjà existant...

"Bientôt, vous pourrez créer votre" espace de discussion

Si pour l'heure les fonctionnalités de "Spaces" restent limitées sur Android, elles pourraient être entièrement disponibles et déployées au grand public courant 2021... "Bientôt, vous pourrez créer votre" propre espace de discussion, "mais nous travaillons encore sur certaines choses", a indiqué Twitter qui souhaite ainsi concurrencer Clubhouse.

Pour rappel, l'application Clubhouse, créée il y a un an par deux diplômés de Stanford a profité de la crise sanitaire et des confinements pour rapidement s'imposer, aidé aussi par son côté club privé et "select". L'application permet aux utilisateurs de créer ou d'accéder à des salons pouvant compter jusqu'à 5.000 membres, sur des sujets très variés, où les auditeurs peuvent être passifs, mais aussi demander la parole...

Plusieurs personnalités, telles que le fondateur de Tesla et SpaceX Elon Musk, qui a annoncé qu'il discuterait bientôt sur Clubhouse avec le rappeur Kanye West, ont contribué à sa renommée ces dernières semaines...

10 millions de téléchargements pour Clubhouse

Avec "Spaces", Twitter, qui dispose d'une audience beaucoup plus large avec près de 17 millions d'utilisateurs mensuels en France pour plus de 192 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde, compte ainsi concurrencer sérieusement l'application Clubhouse arrivée au printemps dernier...

A noter également que Clubhouse, qui a récemment dépassé les 10 millions de téléchargements, n'est disponible que sur invitation (chaque utilisateur dispose de deux invitations seulement) et sur les appareils de la marque Apple. Néanmoins, le co-fondateur de l'application Paul Davidson a récemment révélé que la version Android était la "principale fonctionnalité" sur laquelle son équipe travaille actuellement...