Comment trouver le bon filon sur le segment des actions mondiales en 2024 ?

Globalement, les bénéfices mondiaux de l'année 2024 risquent d'être inférieurs aux prévisions actuelles...

(Boursier.com) — Dans leurs perspectives sur les actions mondiales, le Directeur de la recherche de Janus Henderson Matt Peron, le Responsable des actions du continent américain Marc Pinto et le Responsable des actions EMOA et Asie-Pacifique Lucas Klein estiment que, compte tenu du ralentissement probable de l'économie mondiale, les investisseurs devraient rester sur la défensive et donner la priorité à la qualité...

Même si le cycle des taux d'intérêt a atteint son point haut, l'économie mondiale est confrontée à des obstacles, le marché du travail américain ralentissant et d'autres moteurs de croissance disparaissant. Les bénéfices seront probablement soumis à une pression supplémentaire en 2024, la consommation et les investissements des entreprises s'ajustant en fonction d'un coût du capital plus élevé...

Un environnement fragile, mais propice à l'investissement

Les marchés d'actions sont tout aussi fragiles que l'économie mondiale et dépendent en grande partie de la capacité des décideurs politiques à éviter une récession... L'extrême étroitesse des marchés qui a caractérisé l'année 2023 ne fait qu'aggraver la situation. Les États-Unis représentent actuellement près de la moitié de l'indice MSCI All-Country World et le secteur technologique constitue plus d'un quart de l'indice S&P 500. Cette dernière proportion augmente considérablement si l'on inclut l'internet et les plateformes de commerce électronique qui ne sont pas classées dans la catégorie des technologies...

Une telle concentration sur les titres les plus performants témoigne d'une humeur moins optimiste que ne le laissent supposer les gains à deux chiffres enregistrés par le S&P 500 depuis le début de l'année. Les actions des "Sept Magnifiques" souvent cités ont vu leur cours doubler en 2023.Par ailleurs, l'indice S&P 500 équipondéré est légèrement dans le vert...

Cette disparité s'étend aux valorisations et aux bénéfices... Les dix premières valeurs de l'indice S&P 500 ont vu leurs multiples cours-bénéfices (PER) - basés sur les bénéfices de l'année 2023 - augmenter de 40%. Les multiples des autres composantes de cet indice ont enregistré une croissance à peu près nulle...

De même, les prévisions bénéficiaires des 10 premières valeurs ont été révisées à la hausse de 19%. Pour les valeurs restantes là encore, les révisions à la hausse ont été proches de 0%... Il en va de même pour les prévisions pour 2024. Globalement, les bénéfices mondiaux de l'année 2024 risquent d'être inférieurs aux prévisions actuelles.

Les autres 493 valeurs de l'indice S&P 500

L'ascension des "Sept Magnifiques" est en partie due à l'exposition de ces entreprises au thème d'investissement le plus en vogue cette année : l'intelligence artificielle (IA). Mais un autre facteur est qu'elles présentent les caractéristiques de qualité que sont des flux de trésorerie réguliers et une utilisation judicieuse de l'endettement...

"Dans ce contexte, une allocation à ces sociétés est en accord avec notre préférence pour un positionnement toujours défensif dans ce qui devrait rester une économie à la croissance timide... On peut apprécier le potentiel de transformation de l'IA tout en reconnaissant que le cours d'une action de ce secteur reflète pleinement son potentiel. La nature de la diffusion des technologies signifie qu'il y aura probablement de nombreux bénéficiaires de l'IA en dehors des leaders du marché de 2023. De même, la qualité ne se limite pas à quelques méga-capitalisations riches en liquidités. Un grand nombre des 493 autres entreprises du S&P 500 - ainsi que des indices mondiaux - possèdent des caractéristiques défensives similaires" estiment les analystes.

"Nous considérons qu'il s'agit de l'une des opportunités les plus prometteuses sur le segment des actions en 2024... En reconnaissant que la concentration du marché - souvent induite par des stratégies passives pondérées en fonction de la capitalisation - a laissé de nombreuses sociétés attrayantes avec des anomalies de valorisation, les investisseurs peuvent accéder aux mêmes thèmes durables et caractéristiques défensives qui les ont bien récompensés en 2023, mais à des valorisations plus intéressantes".

"Dans la mesure où nous pensons qu'une récession profonde sera évitée, les actions aux plus faibles multiples sont plus susceptibles d'enregistrer une reprise de ces derniers, le marché cherchant à surmonter l'obstacle d'une économie en décélération plutôt que de capituler sous l'effet d'une contraction économique soutenue"...

Sommes-nous arrivés à ce stade ?

"Tant que nous n'aurons pas une meilleure visibilité sur la trajectoire de l'économie mondiale et son impact sur les bénéfices, nous pensons que les entreprises de qualité, souvent masquées par les grandes capitalisations boursières des indices, représentent un équilibre raisonnable entre caractère défensif et valorisation" poursuivent les spécialistes. "Une erreur de politique monétaire n'est pas à exclure, mais plutôt que de voir les banques centrales procéder à des relèvements excessifs, nous pensons que le risque le plus important est qu'elles changent de cap trop tôt au point de déclencher une deuxième vague d'inflation, ce qui conduirait inévitablement à un nouveau cycle de politique restrictive et, par conséquent, à un frein à la croissance".

La nature cyclique de l'Europe et des pays fortement dépendants des exportations les rend particulièrement vulnérables à un ralentissement de l'économie. Une dégradation de la situation géopolitique et le cycle électoral aux États-Unis pourraient constituer un risque supplémentaire. Le monde entier observe également la manière dont la Chine parvient à trouver un équilibre entre la gestion de son surendettement et sa tentative de relancer la croissance...

Nouveau régime

Enfin, les investisseurs doivent comprendre en quoi l'établissement d'un nouveau régime de taux d'intérêt - plus élevés - aura un impact sur les actions. Les entreprises dont le modèle économique est contesté ne peuvent plus compter sur un coût du capital bon marché pour masquer leur incapacité à générer régulièrement des liquidités. De plus, la hausse des taux d'actualisation supprimera l'effet stimulant sur les flux de trésorerie futurs dont bénéficiaient les entreprises à la croissance séculaire.

Ce dernier point a des implications à la fois en termes de style et de région... Dans ce nouveau contexte, un plafonnement des multiples des sociétés de croissance pourrait ramener les investisseurs vers les titres "value", ce qui pourrait profiter à l'Europe et à d'autres régions fortement décotées, surtout si un atterrissage en douceur permet aux investisseurs d'augmenter leur exposition aux titres "value" et cycliques dans l'attente d'une reprise. Lorsque le cycle se retournera, le nouveau régime de taux d'intérêt signifiera que les investisseurs ne pourront pas se réorienter sans discernement vers les titres "deep value", mais devront au contraire continuer à se concentrer sur les entreprises de qualité capables de générer un rendement du capital investi supérieur...

"La relation habituelle entre le coût du capital et les valeurs de croissance s'est rompue, car un marché concentré sur des valeurs onéreuses laisse les multiples de valorisation des valeurs de croissance à un niveau au-dessus de ce que l'on pourrait attendre lorsque les obligations mondiales affichent un rendement de 3,5%... Mais la croissance et les entreprises américaines qui dominent la catégorie ne doit pas être déplorée. L'économie mondiale fera de nombreuses utilisations de l'IA, de l'informatique dans le cloud et d'autres thèmes séculaires durables. Des investissements concentrés sur un seul secteur ou une seule région seront plus sensibles à des facteurs influant ces segments et pourraient s'avérer plus volatils que des investissements moins concentrés ou que le marché dans son ensemble" concluent les spécialistes...