Comment TikTok veut concurrencer YouTube

Le réseau social chinois a lancé une phase de test pour augmenter la durée des vidéos disponibles sur sa plateforme, les faisant passer à 30 minutes.

(Boursier.com) — Sur TikTok, la durée des vidéos devrait une nouvelle fois s'allonger... Initialement limitées à 15 secondes, elles sont passées à une minute, puis à 3 minutes, puis à 10 minutes il y a deux ans. Depuis fin octobre dernier, le réseau social du groupe chinoise ByteDance teste des vidéos pouvant aller jusqu'à 15 minutes et pourrait aller encore plus loin cette année.

D'après le consultant en réseaux sociaux, Matt Navarra, la plateforme teste actuellement la publication de contenus pouvant aller jusqu'à 30 minutes. Une capture d'écran partagée sur son compte Threads montre une fenêtre d'avertissement prévenant les utilisateurs qu'une nouvelle limite de temps a été fixée sur TikTok.

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée dans la version bêta pour iPhone au Royaume-Uni, tandis que d'autres utilisateurs l'ont également observée dans la version bêta pour smartphones Android.

Attirer un public plus large

Initialement centré sur les vidéos courtes, TikTok semble désormais prendre un virage stratégique. Le réseau social, qui compte plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, veut attirer un public plus large, notamment les créateurs de contenu produisant des vidéos plus longues, telles que des tutoriels, des reportages ou des émissions de télévision.

Cette évolution vers des contenus plus longs vient également confirmer l'intention de la plateforme chinoise de rivaliser avec YouTube, et plus largement, de se concentrer sur l'amélioration de la qualité du contenu proposé à ses utilisateurs.

D'autre part, le succès du réseau social chinois a conduit ses concurrents à reprendre certaines des fonctions de l'application sur leurs propres plateformes. D'ailleurs, la filiale de Google a lancé il y a quelques années sa réponse à TikTok, en lançant son propre format court baptisé "Shorts".