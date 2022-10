Comment Microsoft s'y prend pour ne pas payer des milliards de dollars d'impôts ?

Un rapport publié par le Center for International Corporate Tax Accountability and Research révèle comment le géant américain évite de payer des impôts dans des pays où il détient pourtant des contrats publics lucratifs...

(Boursier.com) — Comment Microsoft optimise sa facture fiscale ? Alors que le géant américain fait l'objet d'enquêtes des services fiscaux aux Etats-Unis et dans d'autres pays, le Center for International Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR), un cabinet d'étude basé en Australie, a mené l'enquête et révèle dans un rapport, publié mercredi, que le groupe informatique a évité de payer des impôts sur des milliards de dollars, grâce à un montage financier complexe.

"Microsoft utilise un vaste réseau de filiales à travers le monde", traçant "des milliards de dollars de flux financiers entre les entreprises qui n'ont aucun employé et revendiquent la résidence dans des juridictions secrètes, notamment le Luxembourg, Singapour, les Bermudes, l'Irlande et les Pays-Bas", affirme le cabinet dans son rapport, rappelant que le groupe a déjà "été critiqué pour son bilan médiocre en matière de transparence fiscale".

Le CICTAR nomme notamment Microsoft Global Finance, une filiale irlandaise qui a le statut de résidente fiscale aux Bermudes. Celle-ci aurait centralisé plus de 100 milliards de dollars d'investissements. Et malgré un bénéfice d'exploitation de 2,35 milliards de dollars, elle n'a payé aucun impôt en 2020...

3,37 milliards de contrats publics

Le rapport cite également Microsoft Singapore Holdings, qui a publié en 2020 des bénéfices, provenant de dividendes, de 22,35 milliards de dollars. Or, la charge fiscale annoncée était de 15 dollars seulement. Le géant américain "ne contribue pas équitablement au financement des services publics dont dépendent sa main-d'oeuvre mondiale et ses clients et dont il tire d'énormes profits", dénonce le cabinet, précisant que Microsoft a conclu ces cinq dernières années des contrats publics dont les montants s'élèvent à au moins 3,37 milliards de dollars au Royaume-Uni, Etats-Unis, Australie ou Canada.

"Microsoft se vante d'offrir des marges de profit de plus de 30% à ses actionnaires. Pourtant, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'entreprise affiche des rendements de 3 à 4%. Il ne semble pas crédible que ces marchés prospères sous-performent de manière aussi spectaculaire", souligne Jason Ward, analyste du CICTAR.

Microsoft assure "respecter pleinement toutes les lois et réglementations locales"

"Nous savons tous que Microsoft Global Finance" n'est pas basée aux Bermudes "pour le beau temps", a réagi Rosa Pavanelli, secrétaire générale de la fédération syndicale mondiale Public Services International, ajoutant que "ce genre de comportement de la part de l'une des sociétés les plus riches du monde est exaspérant pour les travailleurs de première ligne qui luttent contre un manque de personnel, des réductions budgétaires et des coupes dans nos services publics".

Interrogé par les auteurs du rapport, Microsoft a assuré "respecter pleinement toutes les lois et réglementations locales" dans tous les pays où le groupe américain a des activités.

It may not be illegal, but if governments are granting contracts to large global companies such as Microsoft they should, at very least, demand full tax transparency:https://t.co/m8OtqSg8A2 — CICTAR (@CICTAR_Tax), via Twitter