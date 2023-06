Comment les fonds alternatifs intègrent-ils les considérations ESG (Morningstar)

Morningstar a identifié 31 fonds qui utilisent les facteurs ESG comme élément central de leur stratégie.

(Boursier.com) — Est -ce que l'approche ESG peut coexister avec une stratégie alternative ? C'est la question que pose Morningstar dans une récente étude : Les fonds alternatifs liquides ne sont pas seulement des produits souvent complexes, ils représentent également une offre étendue en termes d'approches et d'objectifs poursuivis... Certaines stratégies alternatives visent à préserver le capital et investissent dans des titres individuels d'une seule classe d'actifs.

D'autres recherchent des rendements élevés en prenant des risques importants à l'aide de produits dérivés et investissent dans l'ensemble des classes d'actifs. En raison de leur diversité, les stratégies alternatives diffèrent largement dans la manière dont elles intègrent les facteurs ESG dans leur processus d'investissement.

La dernière étude Morningstar intitulée "Can Alternatives go Green?" examine la manière dont les fonds alternatifs existants intègrent les considérations ESG, en se penchant sur les produits actuellement disponibles pour les investisseurs européens et sur la manière dont les différentes approches ESG fonctionnent dans l'arène alternative. Elle examine également les points spécifiques à prendre en compte...

"L'intégration de critères ESG en est encore à ses débuts dans les stratégies alternatives liquides. Nous ne comptons qu'un nombre restreint mais croissant de fonds ayant des objectifs de durabilité. Cependant, avec les avancées réglementaires qui continuent d'évoluer et l'intérêt croissant des investisseurs, divers degrés d'intégration ESG deviennent de plus en plus courants. Les fonds alternatifs ESG restent en grande partie un phénomène européen" commente Francesco Paganelli CFA, Senior Manager Research Analyst, Morningstar.

Principaux points d'analyse