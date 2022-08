Comment les douaniers de Poitiers ont saisi de plus d'1,8 tonne de cannabis en moins de 24 h

(Boursier.com) — Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, a félicité en personne les agents de la brigade des douanes de Poitiers qui ont réalisé, en moins de 24 heures, deux saisies exceptionnelles respectivement de 1 tonne de cannabis et de 827 kg de résine de cannabis. La valeur totale de ces prises est estimée à plus de 9,8 millions d'euros sur le marché illicite de revente de stupéfiants.

Le vendredi 1er juillet, les agents de la brigade de Poitiers en contrôle sur l'A10 interceptent 877 kg de résine de cannabis et 128 kg d'herbe de cannabis pour une valeur totale de près de 5,7 millions d'euros cachés dans les portes-palettes avant gauche et avant droit, ainsi que dans la cabine d'un ensemble routier réalisant le trajet Espagne-France. La marchandise était conditionnée dans des valises marocaines (procédé de conditionnement des plaquettes dans de la toile de jute), des sacs de sport et des sacs TATI...

23 valises marocaines

Le lendemain, l'escouade motocycliste de la brigade de Poitiers en contrôle sur l'A10 sélectionne un véhicule utilitaire. Le chauffeur déclare réaliser un trajet Pau-Paris. L'ouverture de la porte arrière de l'utilitaire par les agents permet la découverte de 23 valises marocaines contenant 827 kg de résine de cannabis pour une valeur totale de plus de 4,1 millions d'euros.

Un caillou de 7 g d'héroïne est également trouvé au pied du siège passager. La fouille à corps du conducteur permet également de découvrir 3 g de cocaïne...

Mauvais plans

La brigade de Poitiers avait déjà réalisé le 30 juin, une saisie de stupéfiants dans le cadre d'un trafic local sur la RD 347... La palpation de sécurité du conducteur se rendant à Poitiers depuis Saint-Jean de Sauve avait permis la découverte de 3 ovules de cocaïne dans une des poches de son pantalon. Lors de la fouille du véhicule, les agents trouvaient ensuite à l'arrière du siège passager un sac de toile en jute contenant 10 pains de résine de cannabis.