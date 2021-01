Comment la nouvelle génération a-t-elle dépensé son argent en 2020 ?

L'Etude Kard sur les dépenses des adolescents fait le bilan !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les conclusions de l'étude menée par Kard, la néobanque à destination des familles, sur les dépenses de la jeune génération en 2020 viennent d'être dévoilées... Les données de cette étude ont été anonymisées et récoltées auprès d'un échantillon de 1.500 adolescents âgés de 10 à 17 ans, utilisateurs de la carte et de l'application Kard en France sur la période courant du 1er novembre au 30 décembre 2020.

21 euros : c'est le montant mensuel qu'un ado a alloué au shopping en 2020

Sans surprise, en pole position des dépenses de prédilection des adolescents, on retrouve le shopping ! Les achats relatifs aux vêtements et au prêt-à-porter ont ainsi compté pour plus de 24% des dépenses des adolescents en 2020.

La nouvelle génération privilégie le shopping en ligne auprès d'e-shop abordables tels que Vinted, Shein et Zara. A l'affût de bonnes affaires, les adolescents ont réalisé leurs emplettes sur des sites et places de marché adaptés à leur budget, qui n'excède pas les 21 euros par mois en moyenne...

L'alimentaire, second pôle de dépenses...

Les courses alimentaires et du quotidien occupent la seconde place du podium des achats des adolescents, suivie de près par la restauration... En moyenne, les adolescents ont déboursé en 2020, 6,5 euros lors de chaque passage en caisse chez Carrefour, au Monoprix ou chez Auchan.

Pour ce qui est de la restauration, le lieu préféré des adolescents reste McDonald's ! Arrivent ensuite les plateformes de livraison UberEats et Deliveroo, confirmant ainsi le développement des habitudes de paiement digital des nouvelles générations.

En matière de budget, les paniers moyens ont varié selon les enseignes... Pour McDonald's, on se situe autour des 8 euros, soit le tarif d'un menu étudiant, alors que la note double sur les plateformes de livraison.

Le domaine du divertissement n'aura représenté au final que 17% du volume de dépenses des jeunes dans un contexte sanitaire perturbé. Là encore, le divertissement est resté majoritairement digital puisque les enseignes les plus sollicitées sont Apple Store, PlayStation et Google Play Store.

Plus de 250.000 euros épargnés !

L'étude Kard révèle que les adolescents ont su se montrer responsables en 2020, dépenser sans dépasser leur budget et même économiser... Seulement deux mois après le lancement des Coffres (sous-comptes), c'est déjà plus de la moitié des adolescents détenant un compte Kard qui épargnent en mettant de l'argent de côté dans ces Coffres digitaux proposés par la néo-banque.

Plus de 250.000 euros ont ainsi déjà été épargnés par ce moyen par les adolescents, pour préparer leur avenir et financer leurs projets futurs... L'étude marque également la prédisposition au digital grandissante des nouvelles générations et donc la nécessité de leur proposer des outils adaptés à leurs besoins. On observe actuellement une accélération de la bancarisation chez les adolescents, de l'ordre de plus de 30% par rapport à l'avant Covid...