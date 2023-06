Comment l'inflation modifie les plans des vacanciers pour cet été

Hébergement, destination... Les Français limitent les dépenses face à la hausse des prix.

(Boursier.com) — L 'inflation change les plans des vacanciers !... Le nombre de Français qui estiment que partir cet été risque de devenir un luxe a augmenté de quatre points (de 64 à 68%) depuis le mois de février, d'après une étude de VVF. "Néanmoins, pour plus d'un tiers des répondants, les vacances sont sacrées et ils préfèrent faire des économies tout au long de l'année sur d'autres postes afin de préserver leur budget vacances d'été (38%)".

Interrogés sur la variation de leur budget d'un été à l'autre, plus de la moitié des Français indiquent qu'il est identique (55% contre 54%). Si ce chiffre est quasi constant, en revanche, ils sont beaucoup plus à accuser une diminution de leur budget (33 % vs 24 %) et inversement, nettement moins nombreux à constater une augmentation (12% vs 22%).

Un hébergement moins cher...

Malgré l'inflation, les Français comptent bien profiter de leurs vacances... Ils sont nettement moins nombreux qu'à l'été dernier à prévoir des économies sur les sorties et loisirs (42% vs 64%). Néanmoins, des arbitrages sont au programme, avec le choix d'un hébergement moins cher (38% vs 19% à l'été 2023) et 36% d'une destination moins onéreuse (36% vs 23%).

L'alimentation pèse lourd

Pour réaliser 58% d'entre eux préfèrent sortir de l'autoroute pour faire le plein ou se restaurer quand ils ne préparent pas un pique-nique, et près d'un quart évite ces autoroutes à cause des péages (23%). Ils sont deux fois plus qu'à l'été 2022 (53% vs 26%) à privilégier les vacances hors saison quand ils le peuvent.

La hausse du coût de l'alimentaire conduit 45% des répondants à emporter leurs courses pour éviter de les payer trop cher sur leur lieu de vacances, soit 13 points de plus par rapport à 2022 (32%). Ils sont également plus nombreux à vouloir mutualiser leurs frais d'hébergement en partageant une location avec leur famille / amis (16% vs 9%) quand ils ne descendent pas en gamme (14% vs 7%), en passant par exemple d'un appartement à un camping...