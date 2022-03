Comment l'Europe compte sortir des énergies fossiles russes

Réunis à Bruxelles, les dirigeants de l'UE ont adopté vendredi un plan en plusieurs volets visant à se passer des hydrocarbures russes et à faire baisser les prix du gaz. La Commission européenne a été chargée de mener des achats groupés.

(Boursier.com) — A l'issue d'un sommet européen de deux jours à Bruxelles consacré aux conséquence de la guerre en Ukraine, les dirigeants européens ont adopté vendredi un plan destiné à permettre aux Etats membres de se passer totalement des importations d'hydrocarbures russes et à modifier le mécanisme de fixation des prix pour mettre fin à leur envolée incontrôlée.

Le projet, dont la Commission européenne avait dévoilé les grandes lignes le 11 mars, consiste notamment à importer du gaz auprès d'autres fournisseurs sur Moscou, à accélérer dans le solaire et l'éolien, et a réaliser des achats groupés communs d'hydrocarbures pour mieux négocier les volumes et les prix.

Vers des achats européens groupés

Ainsi, Emmanuel Macron a annoncé vendredi soir que les dirigeants des Vingt-Sept avaient donné mandat à la Commission européenne pour procéder à des achats communs de produits énergétiques (une stratégie inaugurée en 2020 avec les commandes de vaccins anti-Covid) et pour réfléchir à une meilleure dissociation des prix du gaz et de l'électricité.

"L'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz", a déclaré le président français (qui occupe actuellement la présidence tournante de l'UE) lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

"La Commission peut agréger jusqu'à 75% des achats de gaz", soit en renégociant les contrats existants ou en en concluant de nouveaux, a-t-il précisé.

Pas question de payer le gaz russe en roubles

Au passage, le président français a précisé que payer le gaz russe en roubles, comme le réclame Vladimir Poutine, n'est "pas possible" ni "contractuel".

Il a estimé que Moscou cherchait, avec cette exigence, "un mécanisme de contournement" des sanctions économiques et financières décidées par les Européens à la suite de l'invasion de l'Ukraine. L'Allemagne avait de son côté dénoncé mercredi une "rupture de contrat" de la part de Vladimir Poutine, qui a donné une semaine aux autorités russes pour élaborer le nouveau système en roubles.

L'Union européenne importe actuellement 40% de son gaz de Russie (et même 55% pour l'Allemagne), ainsi que 25% à 30% de son pétrole, et 45% de son charbon, d'où sa réticence à imposer un embargo immédiat sur l'énergie russe, impossible à remplacer à très court terme.

Des livraisons accrues de GNL en provenance des Etats-Unis

A l'occasion du sommet de l'UE, qui a coïncidé jeudi avec des sommets de l'Otan et du G7, auxquels a participé le président américain Joe Biden, les Etats-Unis ont annoncé vendredi un accord de livraison d'au moins 15 milliards de mètres cubes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) supplémentaires à l'Europe cette année afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'énergie russe.

A plus long terme, l'objectif est que le volume supplémentaire des livraisons américaines de GNL s'établisse à environ 50 milliards de mètres cubes chaque année au moins jusqu'en 2030, selon une note d'information diffusée par la Maison blanche. Cela correspond à un tiers des importations annuelles actuelles de gaz russe par l'UE.

Nouvelle formule de fixation des prix de gros

Les Vingt-Sept se sont aussi donné pour objectif de déconnecter le prix de gros de l'électricité du prix du gaz naturel. Dans les prochaines semaines, ils fixeront des plafonds sur le prix de gros du gaz pour envoyer un signal au marché.

La Commission européenne a été chargée d'élaborer une nouvelle formule d'établissement des prix de gros, qui prenne mieux en compte le bouquet énergétique européen, composé de nombreuses sources d'énergies bon marché (nucléaire, renouvelables).

Au niveau national, les Etats membres resteront libres de protéger leurs consommateurs via des mécanismes tels que le "bouclier" mis en place en France, même si ceux-ci pèsent sur les finances publiques.