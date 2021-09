Comment l'Assurance Maladie fait la chasse aux faux 'pass sanitaires'

36.000 assurés auraient profité de cette fraude, et 270 professionnels de santé sont dans le viseur.

(Boursier.com) — Entre six et dix réquisitions reçues par jour depuis fin août, et 262 au total depuis début juin... L'Assurance Maladie "continue à collaborer activement avec les services de la police et de la justice pour lutter contre la fraude aux attestations de vaccination", a expliqué l'organisme lors de son point presse mensuel.

Et le rythme s'est accéléré avec la rentrée, alors que les tests ne seront bientôt plus remboursés. Les dépistages "de confort" ne seront plus pris en charge à partir de mi-octobre, à moins de produire une ordonnance. L'Assurance maladie rembourse aujourd'hui un peu plus de 43 euros aux laboratoires pour un test PCR, et a mis au point un système de bonus-malus en fonction du délai de rendu des résultats...

Avec 6 à 10 réquisitions reçues août, 262 début juin, l'Assurance Maladie à vaccination. — Assurance Maladie (@ameli_actu), via Twitter

Selon les chiffres remontés par les caisses locales, 270 professionnels de santé sont dans le viseur, et 36.000 assurés pourraient en avoir profité.

Des sanctions lourdes

Le site service-public.fr rappelle que les attestations frauduleuses de vaccination contre le Covid-19 font l'objet de sanctions :

- produire ou utiliser un faux document expose jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

- procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

- introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Par ailleurs, ne pas présenter son "pass" peut entraîner une amende d'au minimum 135 euros et en cas de récidive, dans un délai de 15 jours, l'amende peut atteindre jusqu'à 1.500 euros. Si cela se produit plus de trois fois en 30 jours, les sanctions sont de six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende. Utiliser le "pass" d'un tiers ou proposer l'utilisation frauduleuse est puni d'une amende de 750 euros, forfaitisée à 135 euros si elle est réglée rapidement...