Comment Amazon, Google et Microsoft règnent sur le cloud en France

L'Autorité de la concurrence se penche sur cette domination...

(Boursier.com) — On les appelles les "hyperscalers"... Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform et Microsoft Azure sont les trois grands acteurs américains qui règnent sur le "cloud" en France. "Ils ont capté respectivement 46%, 8% et 17% des dépenses en infrastructures et applications de cloud public" dans le pays, écrit l'Autorité de la concurrence dans un avis publié ce jeudi.

Problème : par leur capacité financière et leur écosystème de services numériques, ils sont en mesure d'entraver le développement de la concurrence, dans un marché touché par une importante dynamique de concentration...

L'Autorité s'est donc saisie du dossier, car elle considère "que la probabilité qu'un nouvel acteur puisse être en mesure de gagner rapidement des parts de marché apparait limitée en-dehors d'acteurs d'ores et déjà puissants sur d'autres marchés. Cette probabilité pourrait encore diminuer à mesure que les entreprises réalisent leur migration vers le cloud et choisissent un écosystème".

Une forte croissance en action

La croissance annuelle prévue du volume d'activité du cloud est de 14% d'ici 2025. Malgré cette dynamique, l'adoption du cloud connaît un certain retard en France, la migration des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises étant plus lente que dans le reste de l'Union européenne.

En réaction, l'Autorité de la concurrence indique qu'elle pourrait mettre sur la table "les outils classiques de droit de la concurrence que sont l'abus de position dominante, la lutte contre les ententes illicites, le contrôle des concentrations et l'abus de dépendance économique".

"D'autres instruments du Livre IV du code de commerce, comme le droit des pratiques restrictives de concurrence pourraient éventuellement être mis en oeuvre par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes". Le rapporteur général annonce donc que ses services vont procéder à un examen préliminaire des éléments rassemblés afin d'estimer s'il y a lieu d'ouvrir une ou plusieurs enquête(s) contentieuses...