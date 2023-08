Combat de MMA : Zuckerberg perd patience face aux atermoiements d'Elon Musk

A quand le fameux combat ?

(Boursier.com) — Elon Musk serait-il juste en train de bluffer ? "Tellement hâte de frapper à sa porte (celle de Mark Zuckerberg, NDLR) demain", a écrit le milliardaire sur sa plateforme X (ex-Twitter) dimanche, ce qui signifie, à l'en croire, que le fameux combat d'arts martiaux mixtes (MMA), programmé pour le 26 août, pourrait avoir lieu dès ce lundi... Mais depuis, pas de réponse du patron de Meta, qui semblait ces dernières heures se lasser de ces petites provocations.

Can't wait to bang on his door tomorrow 🤣 >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Je pense que nous pouvons tous convenir qu'Elon n'est pas sérieux et qu'il est temps de passer à autre chose", avait écrit un peu plus tôt dimanche le co-fondateur de Facebook dans un article sur Threads, sa nouvelle application lancée pour concurrencer X, et qui est à l'origine de la brouille entre les deux géants de la tech.

Les dirigeants des médias sociaux taquinent la possibilité d'un combat d'arts martiaux depuis juin, évoquant un "match en cage". Mais dans ses derniers commentaires sur la question, Mark Zuckerberg a déclaré que s'il était prêt à se battre, son rival continuait à trouver des raisons pour esquiver le face à face.

"Si Elon devient sérieux"

"J'ai proposé un vrai rendez-vous. Dana White a proposé d'en faire une vraie compétition pour une oeuvre de charité", a écrit Zuckerberg sur son réseau Threads, faisant référence au président de la société Ultimate Fighting Championship, basée à Las Vegas, qui, selon le 'New York Times', tentait d'organiser le combat. "Elon ne confirme pas de date, puis dit qu'il a besoin d'une intervention chirurgicale, et demande maintenant un entraînement dans mon jardin à la place", a poursuivi le PDG de Meta. Musk avait précédemment affirmé qu'il pourrait avoir besoin d'une intervention chirurgicale avant de combattre son rival.

"Si Elon devient sérieux au sujet d'un vrai rendez-vous et d'un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux", a conclu Mark Zuckerberg.