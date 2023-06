Cofidis lance son offre de financement pour l'achat d'un vélo

Une offre inédite de crédit à 0% pour rendre accessible l'achat d'un vélo au plus grand nombre...

(Boursier.com) — Alors que le plan "vélo et marche" a été dévoilé le 5 mai dernier par les pouvoirs publics, et que l'usage de ce moyen de transport durable se démocratise fortement, Cofidis participe à favoriser la mobilité écologique et met à la disposition de ses partenaires commerçants et retailers, dès le 17 juin prochain, une offre inédite de crédit à 0% pour rendre accessible l'achat d'un vélo au plus grand nombre.

Pour accélérer la transition environnementale, deuxième préoccupation des Français (1), la question de la mobilité douce est essentielle. Aujourd'hui 66% des urbains affirment faire du vélo et sa pratique quotidienne s'accroît pour les trajets domicile-travail (2).

Une offre inédite

Cependant, acquérir des équipements pour se déplacer en limitant son impact écologique reste toutefois souvent peu accessible au plus grand nombre, du fait de son coût onéreux à l'achat, et notamment à l'heure où l'inflation pèse fortement sur le budget des consommateurs... C'est pourquoi Cofidis a choisi de faciliter l'achat d'un vélo neuf ou d'occasion en mettant à disposition une offre inédite d'un crédit à taux zéro (3) jusqu'à 6.000 euros d'achat (4), du 17 juin au 31 décembre 2023 auprès de ses partenaires Decathlon.fr, Feu Vert, LOOK Cycles et plus généralement, de l'ensemble de ses partenaires distributeurs de cycles sur le territoire français.

Chez l'un de ces commerçants, pour tout vélo acheté en ligne ou en point de vente, Cofidis proposera ses solutions de paiement à taux zéro, sans aucun frais. Cofidis prendra entièrement à sa charge le coût de l'opération.

Utilité sociale

En effet, par son expertise historique sur le marché, Cofidis sait bien que le recours au crédit à la consommation a une vertu d'utilité sociale. Il permet avant tout aux Français de gérer au mieux leur budget, pour leur donner la possibilité de réaliser leurs projets de vie.

"Les enjeux de la transition écologique sont plus que jamais présents à l'esprit des Français. La mobilité verte est au coeur de ces enjeux et nombreux sont ceux qui ont fait ou aimeraient faire le choix du vélo pour leurs déplacements du quotidien. Parce que Cofidis est une entreprise engagée depuis toujours aux côtés de ses clients, de ses partenaires et de ses collaborateurs, nous souhaitons évidemment prendre part et contribuer à notre échelle à l'accélération de cette tendance vers une mobilité plus vertueuse, en facilitant l'accès au plus grand nombre à des équipements de qualité dans une période où les budgets sont de plus en plus serrés. Nous avons donc proposé à nos partenaires de mettre en place, avec eux, une offre inédite de financement à taux 0 pour leurs clients, sans aucun frais. Le coût sera entièrement pris en charge par Cofidis dans le cadre du Dividende Sociétal créé par notre actionnaire majoritaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale" a déclaré Nicolas Wallaert, Directeur Général Cofidis France.

(1) Source : Baromètre des représentations sociales du changement climatique publié par l'ADEME en 2023

(2) Source : Sondage réalisé en mars 2022 par l'Union Sport et Cycle

(3) TAEG 0%, coût partenaire 0%, durée du crédit de 3 à 48 mois, offre éligible uniquement sur la vente des cycles multimarques (accessoires non compris)

(4) Offre disponible pour les achats de 3 à 48 mois et jusque 6.000 euros chez Décathlon.fr et LOOK Cycles et en 12 fois jusque 3.000 euros chez Feu Vert.