Cofidis Group annonce le rachat de Carizy

Pour Cofidis, cette acquisition offre l'opportunité de poursuivre le développement de ses activités sur le marché de l'automobile...

(Boursier.com) — Cofidis Group annonce le rachat de la société Carizy, plateforme numérique d'achat et de vente de véhicules d'occasion récentes. Cofidis fait ainsi l'acquisition de l'intégralité du capital et des droits de vote de Carizy, qui devient une filiale de Cofidis SA...

Pour Cofidis, cette acquisition offre l'opportunité de poursuivre le développement de ses activités sur le marché de l'automobile et d'accompagner encore davantage la transition écologique, en favorisant le développement durable auprès de ses clients.

Diversification

Fort de sa stratégie de diversification et de ses ambitions en matière de mobilité, ce rachat va permettre à Cofidis de continuer à investir sur le marché européen de l'automobile, plus spécifiquement celui des voitures d'occasion récentes, qui connait une forte croissance et une véritable mutation.

En effet, les fonctionnalités des plateformes numériques, telle que Carizy, en phase avec les nouveaux usages, simplifient les démarches et attirent de plus en plus les automobilistes vers l'achat de véhicules d'occasion online et entre particulier (C2C). Fondée en 2015, Carizy intervient comme intermédiaire pour simplifier et sécuriser l'achat et la vente de véhicules automobiles d'occasion, grâce à sa plateforme numérique carizy.com.

Services d'inspection

Carizy assure la sécurisation des transactions automobiles au travers de services d'inspection du véhicule, de gestion de la vente, de sécurisation du paiement et de prise en charge des démarches administratives.

"Je suis ravi d'annoncer aujourd'hui, au nom de Cofidis Group, le rachat de Carizy. Il va permettre à Cofidis de développer de nouvelles solutions en matière de mobilité, en lui permettant de disposer immédiatement d'une structure qualitative, d'une plateforme technique et des connexions solides avec l'écosystème. Il permet également de favoriser la consommation durable via une offre de véhicules de seconde main de qualité, qui prend en compte les nouveaux usages. En effet, dans un contexte où la décarbonation du secteur est nécessaire, le marché européen des voitures d'occasion connait une croissance annuelle particulièrement forte et continuera de croître. Nous sommes convaincus, chez Cofidis, qu'un acteur digital de premier plan comme Carizy participera grandement à cette accélération" a déclaré Nicolas Wallaert, Directeur général de Cofidis France et membre du directoire Cofidis Group.