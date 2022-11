Coca-Cola reste le plus grand pollueur plastique au monde

Selon Break Free From Plastic, le partenariat entre le géant des sodas, désigné "champion du monde" de la pollution plastique pour la cinquième année consécutive, et la COP27 est incompatible avec la lutte contre le dérèglement climatique.

(Boursier.com) — Pour la cinquième année de suite, Coca-Cola se retrouve à la première place de ce classement pas vraiment honorifique : avec plus de 31.000 produits étiquetés Coca-Cola retrouvés lors de la campagne de ramassage de 2022, la marque de sodas américaine, sponsor de l'actuelle COP27, reste championne du monde de la pollution plastique, selon un rapport publié mardi par la coalition mondiale d'ONG, "Break Free From Plastic", qui envoie ses volontaires du monde entier ramasser les déchets plastiques.

Depuis 2018, des collectes de déchets sont organisées par plus de 200.000 volontaires dans 87 pays "pour identifier les entreprises qui sont à l'origine des volumes de déchets plastiques les plus importants et polluent le plus de zones géographiques", indique le collectif. Au total, 429.994 pollutions plastiques (emballages pour aliments et boissons, morceaux de bouteilles et sachets) ont été collectées et analysées.

Coca-Cola a généré plus de déchets que PepsiCo et Nestlé réunis

Il en ressort que, sur les cinq dernières années, Coca-Cola a généré plus de déchets que les marques PepsiCo et Nestlé réunies. Dans le reste du classement, qui a été créé en 2019, on retrouve également Unilever, Procter & Gamble et Mondelez International, Mars, Philip Morris International, Danone, et Colgate-Palmolive.

"Année après année, les mêmes entreprises multinationales de biens de grande consommation (FMCG) - celles qui détiennent la plus grande part de marché et génèrent le plus de plastique - sont les principaux pollueurs de plastique", fait remarquer Break Free From Plastic.

"Le classement constant de Coca-Cola en tant que pire pollueur plastique depuis ces cinq dernières années est à contre-courant de la récente annonce concernant la nomination de l'entreprise en tant que sponsor de la conférence des Nations unies sur le climat (COP27) en Egypte", ont également estimé les auteurs du rapport.

Les associations crient au "greenwashing"

Le choix du sponsor agace en effet plusieurs associations, accusant le groupe de faire du "greenwashing". L'ONG de défense de l'environnement Greenpeace avait jugé "déconcertant" que "le plus grand producteur [...] de plastique au monde sponsorise une conférence sur le climat".

Din septembre, le directeur de la campagne sur les Océans chez Greenpeace, John Hocevar, a rappelé que Coca-Cola avait été pointé comme "le plus grand pollueur de plastique au monde dans tous les audits mondiaux de l'initiative Break Free From Plastic, y compris au Kenya et en Ouganda", ajoutant que "99% du plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles ".

Dans un communiqué, Coca-Cola avait de son côté assuré vouloir "continuer à explorer les possibilités de renforcer la résilience climatique dans l'ensemble de ses activités", estimant que la COP27 lui donnerait "l'opportunité de continuer à travailler" pour la transformation de ses "chaînes de valeur".