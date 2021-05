Coca Cola reste la marque la plus vendue dans le monde

Malgré la crise sanitaire et la chute de 20% de l'activité en 2020 pour les ventes hors domicile.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crise sanitaire ou non, Coca Cola sera restée la marque la plus vendue dans le monde en 2020 pour la neuvième année consécutive. Malgré une chute de plus 20 de son chiffre d'affaires hors domicile (avec la fermeture des bars et des restaurants), le célèbre fabricant de soda a vu ses produits été achetés par les consommateurs 6,5 milliards de fois en 2020, soit une hausse de 4% en un an, selon le classement Brand Footprint de Kantar publié mardi.

Coca Cola devance une autre marque très connue, Colgate, dont les dentifrices ont été achetés 4,3 milliards de fois (-2%). Tout le haut du palmarès est dominé par des entreprises américaines, puisque vient ensuite la marque de produits antibactériens Lifebuoy (+15%), détenue par Unilever, devant Maggi (-4%) et les chips Lay's (+4%).

Et la France

En France, le classement est différent, puisqu'il est dominé par Herta, la marque ayant été choisie 256 millions de fois, devant Président (209 millions) et Fleury Michon (208 millions). Coca Cola est présent à la quatrième place (169) et devance Panzani, Cristaline, Harry's, Bonduelle, Pasquier et Elle & Vire.