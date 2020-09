Cloud européen : partenariat entre OVHcloud et T-Systems

Bruno Le Maire et Cédric O saluent la première coopération franco-allemande s'inscrivant dans le cadre de GAIA-X (cloud européen)

(Boursier.com) — OVHcloud , leader européen du cloud installé en France, et T-Systems, filiale de services numériques de l'opérateur allemand Deutsche Telekom, ont convenu de coopérer dans le cadre de l'initiative GAIA-X ! Le projet GAIA-X initié il y a un an par l'Allemagne et la France poursuit l'objectif de construire une infrastructure de données fiable et sécurisée pour l'Europe.

Tous les membres de l'organisation s'engagent à suivre les principes de transparence, de sécurité, d'interopérabilité et de portabilité des données...

Le partenariat entre T-Systems et OVHcloud conduira à la création d'une offre de cloud public de confiance pour l'Allemagne, la France et d'autres marchés européens, afin d'adresser tous les secteurs sensibles à la souveraineté des données ainsi qu'au respect du RGPD.

Calendrier affiché

Les deux acteurs se sont engagés à commercialiser d'ici le début 2021 cette nouvelle offre en mettant en oeuvre les principes directeurs de l'initiative GAIA-X : conformité totale au RGPD, standards ouverts, mais aussi réversibilité, confidentialité des données, et normes de sécurité les plus élevées.

Avec l'ensemble des acteurs du projet, la France et l'Allemagne entendent accélérer la mise en oeuvre du projet GAIA-X dans les prochains mois afin que d'autres offres viennent rapidement compléter cette première brique, comme convenu lors d'une réunion de travail entre Bruno Le Maire et son homologue, Peter Altmaier, le 11 septembre à Berlin...

Montée en puissance

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, a déclaré : "Cette coopération est un premier pas très encourageant vers la concrétisation d'une infrastructure européenne du cloud, qui est une composante essentielle de la souveraineté numérique. Elle rend tangible l'ambition que nous portons avec les Allemands, au travers de l'initiative GAIA-X, qui doit aujourd'hui s'élargir à d'autres pays européens".

Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ajoute : "Ce partenariat est une reconnaissance de la montée en puissance de l'offre européenne dans le secteur du cloud, que nous continuerons à encourager dans le cadre du plan de relance, tant au niveau français qu'européen. En joignant ses forces, l'Europe est capable de proposer des solutions numériques compétitives, y compris par rapport à celles des acteurs américains et chinois."