Climat : quelles entreprises sont les plus engagées ?

Climat : quelles entreprises sont les plus engagées ?









Selon un classement établi par l'ONG CDP, 22 entreprises françaises obtiennent la meilleure note en matière de lutte contre le changement climatique.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En matière de respect de l'environnement, les grandes entreprises françaises ont prouvé leur engagement... L'organisation non gouvernementale CDP a publié son nouveau classement des entreprises les plus vertueuses en matière de transparence et d'action contre le changement climatique. Au total, 22 entreprises françaises figurent dans cette liste très sélective.

Cette année, plus de 8.000 entreprises ont été passées au crible. Seules 179 (soit 2%) ont été placées sur "la liste A". Il s'agit de celles qui ont obtenu la meilleure note. Ce sésame leur permet d'être considérées comme des leaders en matière de lutte contre le changement climatique.

L'ONG indique que ce qui est mis en avant dans la notation, c'est "la divulgation transparente et complète des données climatiques", "la connaissance approfondie des risques climatiques", "une gestion solide de ces risques" et "la démonstration des meilleures pratiques du marché".

La France en troisième position

Dans la liste des 22 entreprises françaises sélectionnées sur la "liste A", on retrouve Carrefour, Saint-Gobain, PSA, Engie, JCDecaux ou encore Vallourec. Kering et L'Oréal dans le secteur du luxe et de la cosmétique ou encore Orange dans les télécoms ont également su se démarquer. Côté agroalimentaire, Danone, qui a noué un partenariat avec LOOP, plateforme en ligne qui propose des produits du quotidien dans des emballages consignés vierge à partir de déchets plastiques recyclés, a également été saluée.

Parmi les pays qui comptent le plus d'entreprises vertueuses, le Japon se place en tête avec 38 entreprises figurant sur la liste A. Il est suivi de près par les Etats-Unis (35), puis par la France (22). Au niveau mondial toutefois, le rapport de CDP fait remarquer que l'Europe héberge de loin le plus d'entreprises de la "liste A", avec près de la moitié du total mondial (85 entreprises). L'Asie en dénombre 50, et de l'Amérique du Nord 36.

700 entreprises pointées du doigt pour leur manque de transparence

En juin 2019, CDP avait lancé une campagne visant les entreprises qui ne fournissent pas les informations nécessaires pour évaluer leur impact sur le changement climatique. Au total, un peu plus de 700 entreprises dans 46 pays, représentant 15.300 milliards de dollars de capitalisation boursière, étaient concernées.

L'ONG avait indiqué que 166 n'étaient pas assez transparentes sur la sécurité de l'eau et 115 ne donnaient pas d'information pertinente sur leur impact en termes de déforestation. Parmi ces entreprises qui ne sont pas assez transparentes : Exxon Mobil, BP, Chevron, Amazon, Volvo, Alibaba, ou encore Chipotle...