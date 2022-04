Climat : le GIEC presse les gouvernements d'agir contre le réchauffement

Le groupe d'experts sur le climat estime que des mesures drastiques doivent immédiatement être prises pour parvenir à limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire par rapport aux niveaux préindustriels.

(Boursier.com) — Alors que l'actualité internationale est dominée par l'invasion de Ukraine et les sanctions économiques prises contre la Russie, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a publié lundi un nouveau rapport alarmant sur les conséquences du changement climatique. Le Giec donne des pistes concrètes pour limiter le réchauffement en cours, regrettant que les engagements pris jusqu'ici par les gouvernements n'aient pas été tenus.

Les experts du climat de l'ONU soulignent que sans une réduction immédiate et drastique des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, il sera définitivement impossible de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère préindustrielle.

Planter des forêts, réduire le recours aux énergies fossiles, capter le CO2...

Parmi les pistes proposées, le Giec recommande notamment de réduire considérablement l'utilisation des carburants fossiles, de planter des forêts ou encore de réduire la consommation de viande. Selon le Giec, seules des diminutions spectaculaires et immédiates des émissions pourront infléchir le cours des choses et il faudrait que ces réductions concernent tous les secteurs, de l'agriculture aux transports, en passant par l'énergie et le bâtiment.

Il faudrait aussi mettre en oeuvre une hausse substantielle des financements et des aides à l'innovation technologique dans le domaine de l'environnement. Les gouvernements devront en outre amplifier leurs efforts pour planter plus d'arbres et pour développer des technologies capables de capter le CO2 envoyé dans l'atmosphère par plus d'un siècle d'activité industrielle.

Peu de chances d'inverser la tendance sans efforts immédiats

Depuis sa création, en 1988, le Giec n'a eu de cesse d'adresser des mises en garde contre les conséquences du réchauffement climatique sans que cela se traduise par une baisse des émissions de CO2 qui ont atteint au cours de la dernière décennie leur niveau le plus élevé.

Pour l'organisme, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007 avec l'ancien vice-président américain Al Gore, l'objectif de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement planétaire échouera très probablement et la hausse des températures atteindra autour de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle.

Pour empêcher cela, il faudrait que les émissions atteignent leur pic avant 2025, dans seulement trois ans, et diminuent de près de la moitié d'ici 2030 par rapport à 2019, estime le Giec.

Engagements peu ou pas honorés

"Nous avons quitté la COP26 de Glasgow dans un état d'optimisme naïf fondé sur de nouvelles promesses et de nouveaux engagements", a commenté lundi le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, à la sortie du rapport.

"Pourtant, les engagements pris en faveur du climat entraîneront une hausse de 14% des émissions. Et la plupart des plus gros émetteurs ne prennent même pas les décisions pour honorer ne serait-ce que ces promesses mal calibrées (...) Certains gouvernements et responsables d'entreprises disent une chose et en font une autre. Pour le dire simplement, ils mentent", a même souligné le secrétaire général de l'ONU.