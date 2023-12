Classement Pisa : Gabriel Attal dévoile son plan pour tenter de relever le niveau des élèves

"Il y a des urgences à régler sans délai, et je pense profondément que l'école en est une", a estimé le ministre de l'Education.

(Boursier.com) — Alors que les résultats de la dernière enquête Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) publiés ce mardi ont révélé que la performance en mathématiques et compréhension de l'écrit des jeunes Français a reculé entre 2018 et 2022 plus que la moyenne de l'OCDE, le ministre de l'Education, Gabriel Attal, a présenté un plan baptisé "Choc des savoirs", appelant à "un électrochoc à tous les étages de l'école" et "un avant-après" pour les élèves.

"J'assume aujourd'hui de porter une ambition très forte pour l'école", a-t-il affirmé lors d'une prise de parole, estimant qu'"il y a des urgences à régler sans délai". "Et je pense profondément que l'école en est une", a-t-il ajouté.

Parmi les mesures annoncées, Gabriel Attal a mentionné la création d'une nouvelle épreuve de mathématiques destinée aux élèves de première. A partir de 2026, ces derniers passeront une épreuve anticipée du baccalauréat "dédiée aux mathématiques et à la culture scientifique". Cette épreuve viendra ainsi s'ajouter à l'épreuve anticipée de français déjà en place...

Dès 2025, l'obtention du brevet sera un critère déterminant pour l'accès direct au lycée, instaurant ainsi une véritable exigence pour ce diplôme national, a également expliqué Gabriel Attal. Ainsi, les élèves de troisième qui n'obtiendront pas ce sésame ne passeront pas en seconde, mais seront orientés vers une classe "prépa-lycée" afin de consolider leur niveau, combler leurs lacunes et être mieux préparés pour la suite.

En cas de non-réussite à l'examen du brevet de l'élève, conditionnant ainsi le passage en classe de seconde, "il ne s'agira pas d'un redoublement de son année de 3e, ni d'une entrée en seconde, mais d'une année intermédiaire pour à la fois combler un certain nombre de lacunes et préparer au mieux son entrée au lycée", a-t-il encore précisé...

À partir de septembre 2024, les élèves de 6e et de 5e seront organisés en trois groupes de niveaux distincts pour les cours de mathématiques et de français. Cette approche sera étendue aux élèves de 4e et de 3e à la rentrée suivante en 2025. Le ministre s'est engagé à créer de nouveaux postes afin de garantir que les élèves en difficulté ne dépassent pas une quinzaine par groupe.

Par ailleurs, le plan prévoit également la mise en place d'un outil d'intelligence pour remédier ou approfondir les compétences en français et en mathématiques. "Je veux que l'intelligence artificielle soit pleinement au service des élèves", a souhaité Gabriel Attal. L'outil baptisé "Mia" (Modules interactifs adaptatifs), développé par l'entreprise EvidenceB, sera disponible pour tous les lycéens de seconde, dès septembre 2024...

Selon le classement Pisa, les étudiants français de 15 ans ont perdu 21 points en compétences mathématiques en quatre ans, et 19 en compréhension de l'écrit, contre des baisses moyennes de 15 et 10 points respectivement dans l'OCDE. Conduite tous les trois ans, l'enquête, initialement prévue pour 2021, a été reportée d'un an en raison de la crise sanitaire.

Eric Charbonnier, l'un des responsables de Pisa en France, souligne que la baisse de 15 points en mathématiques dans l'OCDE est à elle seule significative, car il s'agit d'un résultat inédit dans l'enquête, où les écarts d'un cycle à l'autre n'avaient jamais dépassé 4 points. "Il y a un véritable changement qui est plus important en France. [...] Le Covid a certainement exacerbé ces écarts, mais ça ne doit pas être non plus une excuse. [...] Il y a quelques pays qui ont limité ou qui n'ont pas eu de baisse sur cette période", a-t-il noté.