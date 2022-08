Classement des meilleures universités : la France perd quelques places

Paris-Saclay conserve son rang dans le top 20, même si l'établissement perd trois places.

(Boursier.com) — Plus de 2.500 établissements ont encore été passés au crible cette année pour mesurer (entre autres) le niveau d'excellence de leur enseignement... Le palmarès établi depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy a été publié ce lundi, et il montre que la France tient son rang dans le top 20 : Paris-Saclay est 16ème de ce palmarès. Cela représente un recul de trois places, mais l'université conserve sa première position en Europe continentale.

Paris-Saclay regroupe notamment l'École normale supérieure Paris-Saclay, CentraleSupélec, l'Institut d'Optique et AgroParisTech, ainsi que l'Institut des hautes études scientifiques (IHES) en tant qu'organisme de recherche.

La France affiche 16 établissements dans les 500 premiers, au premier rang desquels Paris Sciences & Lettres (40e), qui double cette année la Sorbonne (43ème, - 8 places). L'Université de Paris (rapprochement de Paris-Descartes (Paris-V) et Paris-Diderot (Paris-VII)) glisse de cinq places, pour devenir 78e.

Les Etats-Unis au sommet

Les Etats-Unis constituent toujours le haut du panier, avec 15 établissements dans les 20 premiers. Harvard est en tête du classement pour la 20e année, devant Stanford et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a gagné une place cette année. Les autres universités du Top 10 sont Cambridge (4e), Berkeley (5e), ??Princeton (6e), Oxford (7e), Columbia (8e), Caltech (9e) et Chicago (10e).

En Europe continentale, l'Université Paris-Saclay est suivie par l'ETH Zurich (20e). Parmi les universités asiatiques, l'Université de Tokyo (24e) conserve sa position de leader. L'université de Tsinghua (26e) gagne deux places et conserve la deuxième position en Asie. L'Université de Melbourne (32e) est en tête des autres universités d'Océanie pour la douzième année consécutive depuis 2011.