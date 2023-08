Classement de Shangai : Paris Saclay gagne une petite place

Et les universités américaines dominent toujours le palmarès...

(Boursier.com) — Le classement de Shangai, qui dresse le palmarès des meilleures universités dans le monde, a été publié ce mardi sans grande surprise : la prestigieuse Harvard aux Etats-Unis reste en tête pour la... 22ème année consécutive. Elle est suivie par deux établissements américains, Harvard et Stanford. Comme chaque années, les Anglo-saxons dominent les dix premières places avec également l'Institut de technologie-Massachussetts (MIT), Berkeley, Princeton, Columbia, CalTech, Chicago pour les Etats-Unis et Cambridge et Oxford pour le Royaume-Uni.

Classée dans le top 20 du classement depuis 2020, l'Université Paris-Saclay conserve son rang de première université française avec une 15ème place mondiale (+1 par rapport à 2022). Elle demeure également le premier établissement d'Europe continentale, et permet à la France de conserver pour la quatrième année consécutive son 3ème rang mondial, sur la base du nombre d'établissements dans le top 20.

OUT NOW🎊 ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities #ARWU 2023 #ShanghaiRanking #universitiesExplore the full results here: https://t.co/WcK5PA9UKW pic.twitter.com/TMUN3tgFax >— ShanghaiRanking (@ShanghaiRanking), via Twitter

Parmi les progressions remarquables au plus haut niveau du classement, l'Université Paris Cité gagne 10 places et atteint le 68ème rang mondial. Aux côtés de l'Université Paris Sciences et Lettres (41e), de Sorbonne Université (46e) et de l'Université Paris Saclay, elle permet à la France de conserver quatre établissements parmi les 100 meilleures universités mondiales. Au total, 27 établissements français sont classés.