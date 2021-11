Cinquième vague : vers un renforcement des gestes barrières et du pass sanitaire

Il faut "consolider les acquis" de manière à "sauver les fêtes de fin d'année", a estimé Gabriel Attal lors de son traditionnel point presse consécutif au Conseil des ministres...

(Boursier.com) — Alors que la France est confrontée à une cinquième vague de Covid-19, le porte-parole du gouvernement fait le point ce mercredi sur la situation sanitaire dans le pays lors de son traditionnel point presse consécutif au Conseil des ministres, affirmant que "le constat est sans appel, notre situation épidémique se dégrade très nettement".

"Je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines", a-t-il averti, ajoutant que le nombre de cas quotidiens a augmenté de près de 80% en une semaine.

"La situation est toujours contenue à l'hôpital. [...] Nous n'observons plus la même corrélation que lors des précédentes vagues entre le nombre de cas et le nombre de cas graves admis à l'hôpital", a-t-il aussi expliqué, soulignant l'efficacité de la vaccination.

"Sauver les fêtes de fin d'année"

Il faut "consolider les acquis" de manière à "sauver les fêtes de fin d'année", a-t-il estimé. Gabriel Attal a ainsi annoncé que le gouvernement a décidé de renforcer les mesures barrière et le pass sanitaire et d'accélérer la campagne vaccinale pour éviter la submersion des hôpitaux face à une cinquième vague épidémique.

Pour ne pas en revenir à des mesures de jauge, à des fermetures, voire à de nouvelles mesures de confinement, le Conseil de défense sanitaire a fixé mercredi matin des orientations claires, selon le porte-parole du gouvernement.

Il a notamment évoqué le "renforcement des mesures barrière dont le port du masque en intérieur et à l'extérieur et l'aération des locaux", le "renforcement du pass sanitaire pour mettre plus de contraintes sur les non-vaccinés, et l'accélération de la campagne vaccinale.

Conférence de presse jeudi

"Le renforcement du pass sanitaire a pour logique d'avoir un pass plus sécurisant [...] et ce souhait de continuer à aller plus loin et de ne pas faire peser la contrainte sur ces Français qui ont fait ce choix de se faire vacciner mais les autres", a-t-il affirmé.

Ces orientations seront présentées ce mercredi aux groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et jeudi aux représentants des élus locaux. A l'issue de cette concertation, le ministre de la Santé Olivier Véran tiendra une conférence de presse jeudi à la mi-journée pour présenter les nouvelles mesures.