Cinquième journée de grève : "la mobilisation est toujours là"

Les organisations syndicales gardent le cap avant le prochain rendez-vous, programmé le 7 mars, pour lequel elles menacent de mettre la France à l'arrêt.

(Boursier.com) — C 'est le cinquième rendez-vous de pour les organisations syndicales... Une nouvelle journée de grève et de manifestations se tient ce jeudi un peu partout en France contre la réforme de la retraite proposée par le gouvernement. La mobilisation s'annonce cependant un peu moins importante, dans les cortèges mais aussi du côté des grévistes, alors qu'une partie du pays est en vacances.

"Les premiers chiffres montrent que (...) la mobilisation est toujours là et que la détermination est plus grande que jamais", a assuré le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez à Albi (Tarn), où il a choisi de défiler au côté de son homologue de la CFDT Laurent Berger et des autres responsables syndicaux afin de souligner la forte implication des villes petites et moyennes dans le mouvement de contestation.

"Aujourd'hui, en quelque sorte, c'est la dernière sommation avant le 7 mars", a déclaré Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, cité par BFM TV. "C'est l'occasion pour le gouvernement de prendre en compte l'ampleur de la contestation et peut-être de reculer avant le 7 mars", a-t-il ajouté, en référence à la prochaine date de mobilisation, après les vacances scolaires. Pour ce futur rendez-vous, les organisations syndicales menacent de mettre la France à l'arrêt, avec une grève reconductible.

Les expéditions à partir des sites pétroliers de TotalEnergies en France ne sont interrompues que sur celui de La Mède en raison d'appels à la grève contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, a déclaré jeudi un porte-parole du groupe.

L'approvisionnement électrique français a été réduit de 4,3 gigawatt (GW) alors que la production a diminué dans des centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques, montrait mercredi soir le tableau des pannes d'EDF, à la veille d'une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations contre la réforme des retraites.

Peu de perturbations dans les transports

Les perturbations dans les transports franciliens devraient également rester à la marge avec un trafic quasi normal. À la SNCF, le trafic TGV et OuiGo sera peu impacté avec quatre trains sur cinq en circulation. Le trafic sera quasi normal sur toutes les lignes, sauf sur l'axe Sud Est et OuiGo (plus deux trains sur trois) et sur l'axe Province à province (deux trains sur trois). Le trafic sera quasi normal pour l'Eurostar, le Thalys et les autres liaisons internationales et les Intercités et les TER seront un plus plus touchés avec près d'un train sur deux.

Samedi 11 février, pour le quatrième jour de mobilisation, les syndicats avaient compté "plus de 2,5" millions de manifestants à travers toute la France, soit 1,5 million de plus que le décompte des autorités...