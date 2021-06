Cinq ans après le référendum, les Britanniques toujours très divisés sur le Brexit

S'ils étaient à nouveau interrogés aujourd'hui, 82% des électeurs voteraient de la même manière qu'en juin 2016, montre une étude.

(Boursier.com) — Cinq ans après le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, les Britanniques restent toujours profondément divisés sur la question du Brexit. S'ils étaient à nouveau interrogés, 82% des électeurs voteraient de la même manière qu'en juin 2016, selon une étude publiée mardi par le National Center for Social Research. Le 23 juin 2016, la Grande-Bretagne avait voté à 52% des voix contre 48% pour quitter l'Union européenne.

L'étude a également révélé que si le référendum devait se tenir à nouveau aujourd'hui, le camp de ceux qui souhaitent rester au sein du bloc l'emporterait par 53% des voix contre 47%. Mais si la question posée était de savoir s'il faut rejoindre l'UE, le désir de rester en dehors gagnerait, à 52% contre 48%.

Des relations tendues avec l'UE

Les résultats montrent aussi que le Premier ministre Boris Johnson a encore beaucoup à faire pour convaincre les électeurs du bien-fondé de quitter le bloc, après une période compliquée depuis le référendum - les marchés financiers ont été secoués, tout comme le commerce. Les relations du Royaume-Uni avec l'UE sont devenues de plus en plus difficiles depuis que le divorce a été prononcé à la fin de l'année dernière, marquée par des tensions sur l'Irlande du Nord, les droits de pêche et l'accès aux services financiers.

"La Grande-Bretagne est toujours plus ou moins divisée en deux sur la question, comme elle l'était il y a cinq ans", analyse John Curtice, professeur de sciences politiques à l'Université de Strathclyde, et auteur de cette étude, dans un communiqué repris par l'agence Bloomberg. "Bien que peu d'électeurs du camp du 'Leave' regrettent leur décision, peu d'électeurs pro 'Remain' ont été convaincus que le Brexit était finalement une bonne idée".