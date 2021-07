Cinémas, parcs d'attraction : le pass sanitaire fait chuter la fréquentation

L'obligation de fournir un justificatif de vaccination complète ou de test négatif fait fuir le public, et inquiète les professionnels.

(Boursier.com) — Les cinémas ont été les premiers à donner l'alerte : les entrées dans les salles ont baissé brutalement de 70% entre le mardi 20 juillet et le mercredi 21, date de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux de loisirs pouvant accueillir plus de 50 personnes, qui requiert une vaccination complète ou un test négatif.

Une "catastrophe industrielle, selon la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), qui regroupe les principaux distributeurs français Gaumont, Universal pictures, ou Studiocanal, et qui espérait remonter la pente cet été, après de longs mois de fermeture liés à la crise sanitaire.

Selon les informations du 'Parisien', sur les cinq derniers jours cumulés, les cinémas ont enregistré une chute de 45% de leur fréquentation, avec de grosses dégringolades dans les multiplex de régions, capables d'accueillir des milliers de spectateurs.

Les parcs d'attraction souffrent aussi

Les parcs de loisirs ne sont pas épargnés non plus par les nouvelles règles. "Globalement il y a une chute très forte, de 20 à 50% selon les sites, et jusqu'à 70% chez certains. Plus le site est petit, plus l'achat est impulsif, la veille ou le matin même, et moins on vend de tickets à cause du pass sanitaire", a déclaré Arnaud Bennet, président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (Snelac), dans un entretien au 'Parisien'.

"Il y a une désaffection très nette dans tous nos parcs à cause d'une mesure inutile dans ces espaces en extérieur, où le protocole de sécurité avait très bien fonctionné l'été dernier", s'agace Arnaud Bennet, dont le syndicat fédère 500 entreprises, dont des parcs des zoos, ou des aquariums. "On est en train de massacrer la saison et des entreprises, alors qu'il n'y a jamais eu un cluster dans un parc", selon lui.

Il regrette le peu de temps accordé par le gouvernement aux entreprises afin de se préparer à la mise en place sanitaire. Autre erreur selon lui : "sur les gros sites, on aurait pu mettre en place un système de tests sur les parkings, mais le décret, qui le permet pour les discothèques, n'a même pas été élargi aux parcs. Ce qui signifie que tous les frais seraient à notre charge".