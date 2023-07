Cinéma : les places sont-elles trop chères ?

En moyenne, un ticket coûte 7,20 euros, d'après les chiffres du Centre national de la cinématographie (CNC).

(Boursier.com) — Spider Man, La Petite sirène, Transformers... Malgré de beaux succès pour ces films, la fréquentation dans les salles de cinéma a reculé au mois de juin : avec 9,93 millions d'entrées, la baisse est de 10,8% par rapport à juin 2022. En dépit de cet accroc, depuis le 1er janvier 2023, les cinémas ont enregistré 91,87 millions d'entrées, soit un bond de 25,7% par rapport aux six premiers mois de 2022, selon le Centre national de la cinématographie (CNC).

"On a passé symboliquement la barre des 100 millions de spectateurs depuis le début de l'année. Pour nous, le chiffre des 200 millions de spectateurs est dans le viseur. On a une programmation très diversifiée avec des films américains qui cartonnent, des très bons films français, une palme française au festival de Cannes", s'est félicité le président de la Fédération nationale des cinémas (FNC) Richard Patry, interrogé sur BFM Business jeudi matin.

Des prix très variables

Le prix des tickets - jusqu'à plus de 21 euros dans certaines salles à Paris - peut-il décourager les spectateurs ? Le prix moyen d'une place en France s'élève à 7,20 euros, a affirmé Richard Patry, reprenant les données du CNC. "Quel est le prix d'une place de concert pour Mylène Farmer ? Quel est le prix d'un billet de foot ? Quel est le prix d'un billet pour le (festival) "off" à Avignon ? C'est plus de 20 euros", a-t-il argumenté.

"Quel est le prix de la culture ? Le cinéma, vous allez le trouver à des prix très très différenciés et c'est vrai que plus vous y allez souvent, plus vous vous engagez, moins vous payez cher (...). Pour obtenir ce prix moyen de 7,20 euros, beaucoup de spectateurs paient moins de 7 euros", a-t-il poursuivi.