Cinéma : la fréquentation dépasse les niveaux d'avant Covid

Avec plus de 19 millions d'entrées en France au mois d'avril...

(Boursier.com) — C 'est la première fois, depuis la réouverture des cinémas le 19 mai 2021, que les spectateurs sont plus nombreux qu'avant la crise sanitaire. Selon les estimations du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), la fréquentation dans les salles a atteint 19,01 millions d'entrées au mois d'avril, soit une hausse de 37,8% par rapport à avril 2022 et un niveau supérieur à la moyenne de la période 2017-2019 (+2,7%).

En avril, 59 films sont sortis pour la première fois sur les écrans (65 en avril 2022), soit 15 films par semaine en moyenne (16 films par semaine en avril 2022). Sur le mois, cinq films américains et 32 films français sont sortis en salles, contre respectivement 6 et 40 films en avril 2022. La part de marché des films français est estimée à 47,4% sur les quatre premiers mois de l'année et celle des films américains à 42,5%.

Super Mario Bross numéro un

La première place pour le mois d'avril est occupée par le film américain Super Mario Bros. Sorti le 5 avril, il enregistre le meilleur résultat 2023 sur les premières séances, se place deuxième au classement premier jour et premier week-end. Deux autres titres américains sont présents dans le top 5 : Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs (3ème, sorti le 12 avril) et John Wick 4 (5ème, sorti le 22 mars).

Deux films français complètent le classement en avril : les Trois Mousquetaires - D'Artagnan (2ème, sorti le 5 avril) et Je verrai toujours vos visages (4ème, sorti le 29 mars), premier film Art et Essai au classement. Le premier film européen est 11ème, le Royaume de Naya (film d'animation ukrainien sorti le 29 mars). Le premier film non européen et non américain est 12ème. Il s'agit du film d'animation japonais Suzume (sorti le 12 avril).