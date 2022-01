Cigarettes : les ventes ont reculé de 6,5% en 2021

L'an dernier, 33,5 milliards de cigarettes ont été livrées aux buralistes, contre 35,8 milliards en 2020...

(Boursier.com) — Pour la troisième année consécutive, les ventes de cigarettes ont de nouveau reculé... Après une baisse de 6,5% en 2019 et de 1,3% en 2020, les ventes de tabac ont reculé de 6,2% en 2021, comme le rapporte 'Les Echos'. Ainsi, 33,5 milliards de cigarettes ont été livrées aux buralistes, contre 35,8 milliards en 2020.

La réussite du programme national de lutte contre le tabagisme, qui comprend "des mesures choc articulées autour de trois axes prioritaires : protéger les jeunes, aider les fumeurs à arrêter et agir sur l'économie du tabac" comme l'indique le gouvernement, est "complète", estime Gérard Audureau, président de l'association DNF-Demain sera non-fumeur.

Alors qu'elle semblait repartir à la hausse en 2020 après les confinements successifs et avec plus de 20% des Français déclarant fumer tous les jours, "la consommation n'a pas repris pendant la pandémie", souligne-t-il au journal.

Pas de hausse de la fiscalité sur le tabac en 2021

Cette nouvelle baisse des ventes est d'autant plus notable qu'il n'y pas eu l'an dernier d'augmentation de la fiscalité sur le tabac, et ce pour la première fois depuis 2017. La dernière hausse en 2020 avait clôturé le programme en cinq étapes de relèvement du prix du paquet à 10 euros. En cinq ans, les ventes de cigarettes ont dégringolé de 24,5%, celles de tabac à rouler de 17,5%, les cigares et cigarillos de 20%.

Dans le projet de budget 2022 de la Sécurité sociale, le gouvernement table sur 14,2 milliards de recettes des droits du tabac pour 2021, soit une baisse de 200 millions en raison de la fin du programme de hausse des prix et de la reprise des ventes transfrontalières. En 2022, elles devraient encore reculer, à 13,7 milliards.