Chute de 39% des défaillances d'entreprises en 2020

Chute de 39% des défaillances d'entreprises en 2020









Au total, 31.212 défaillances ont été enregistrées à fin décembre 2020, contre 51.201 un an plus tôt, selon la Banque de France.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque de France confirme mercredi que les défaillances d'entreprises ont chuté en 2020, malgré la brutalité de la crise sanitaire. Au total, 31.212 défaillances ont été enregistrées à fin décembre 2020, contre 51.201 un an plus tôt, selon ses chiffres.

Cette baisse résulte "en premier lieu, de l'impact momentané qu'ont eu à la fois la période de confinement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et les évolutions réglementaires qui ont modifié temporairement les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements", rappelle la Banque de France.

Les Urssaf ont en effet cessé d'envoyer les entreprises au tribunal depuis le début de la pandémie, alors que ces procédures devant la justice représentent environ un quart des défaillances chaque année.

Soutien de l'Etat

Cette dégringolade s'explique aussi par le "qui qu'il en coûte" décrété par le gouvernement et les mesures de soutien qui apportent des aides de trésorerie ou permettent aux entreprises de réduire ou retarder le paiement de certaines charges, et donc le risque de faire défaut sur ces paiements (mesures d'activité partielle, prêts garantis par l'État avec remboursements différés, fonds de solidarité, moratoires, etc.).

Le nombre de défaillances enregistrées sur les trois derniers mois sous revue reste ainsi inférieur de près de 40% à celui observé sur la même période en 2019, indique la Banque de France. "La baisse du nombre de défaillances sur un an s'observe dans tous les secteurs et pour la plupart des catégories d'entreprise, sans que cela puisse être analysé d'un point de vue économique", peut-on lire dans son communiqué.