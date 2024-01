Christine Lagarde "fière et honorée" de diriger la BCE

Malgré le désamour des employés de la banque centrale...

(Boursier.com) — "Je suis extrêmement fière du personnel de la BCE et je suis très fière et honorée de diriger l'institution, car nous sommes animés par une mission : assurer la stabilité des prix", a déclaré jeudi Christine Lagarde, dans la foulée de la réunion monétaire de la Banque centrale.

Interrogée par des journalistes, elle a minimisé l'importance d'une enquête dans laquelle une majorité d'employés de la BCE déclarent à un peu plus de 53% qu'elle n'est pas la bonne personne pour diriger la banque, affirmant que sa mission de stabilité des prix était plus importante. "Tant que je continue de diriger cette institution composée de personnes talentueuses et déterminées à faire leur travail, le reste - moi en tant que personne - n'a aucune importance", a-t-elle déclaré.

Réputation

Selon ce sondage du syndicat les représentant (IPSO) rendu public lundi, le taux de confiance en la direction de la BCE est en baisse par rapport à la précédente enquête réalisée il y a un an, avec 59% des personnes interrogées exprimant une opinion négative contre 40% en 2023, selon les données de l'International and european public services organisation. Près de 64% des quelque 1.100 personnes interrogées estiment que Christine Lagarde n'a pas amélioré la réputation de la BCE.

Christine Lagarde a déclaré que la BCE mène ses propres enquêtes qui fournissent des informations détaillées et utiles. "Nous accordons une grande attention à ces réponses techniquement solides et nous agissons en conséquence et continuerons de le faire", a-t-elle déclaré.

L'ancienne ministre française Christine Lagarde a pris ses fonctions à la tête de la BCE en septembre 2019 pour un mandat de huit ans, après avoir dirigé le Fonds monétaire international (FMI).