Choose France : Elon Musk a "bon espoir" d'investir en France

Le patron de Tesla pourrait faire des "investissements significatifs"... mais dans le futur.

(Boursier.com) — Elon Musk a participé ce lundi au sommet "Choose France", parmi 200 autres dirigeants reçus par Emmanuel Macron. Le milliardaire américain, patron de Tesla, Twiiter et SpaceX, était attendu de pied ferme, à l'Elysée d'abord où il s'est entretenu avec le président français, puis à Versailles, où il s'est confié à plusieurs médias.

"Je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui, mais je suis très impressionné par le président Macron et le gouvernement français, à quel point ils sont accueillants pour l'industrie. Donc j'ai bon espoir que Tesla fasse dans le futur des investissements significatifs en France", a-t-il déclaré, cité notamment par BFMTV. "Je pense que ça arrivera, à un moment donné, mais pas aujourd'hui", a-t-il précisé.

"Des négociations en cours"

D'après l'agence de presse Reuters, qui a interrogé l'Elysée, lors de leur rencontre, Emmanuel Macron et Elon Musk ont évoqué "plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la réponse européenne et française à l'IRA (Inflation Reduction Act, NDLR), les avancées significatives de la France en termes d'attractivité ces dernières années et les perspectives d'évolutions dans le secteur des véhicules électriques et de l'énergie".

Elon Musk attendu à Versailles: "Il y a des mois de travail et de négociations derrière" affirme @BrunoLeMaire pic.twitter.com/RS8F1mnlxr — BFMTV (@BFMTV), via Twitter

A l'occasion de la sixième édition de ce sommet, le président Emmanuel Macron recevait des dirigeants de grandes entreprises internationales et devrait annoncer un total de 13 milliards d'euros de promesses d'investissements étrangers.