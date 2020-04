Chômage partiel : une restriction qui passe mal

Chômage partiel : une restriction qui passe mal









"Soit on va mettre de gens en extrême inquiétude, soit on va mettre des gens au chômage", a fustigé le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le recours au chômage partiel a bondi en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus qui a mis le pays quasiment à l'arrêt avec l'instauration du confinement, le 17 mars dernier. Un dispositif qui coûte très cher à l'Etat, et le gouvernement a annoncé ces dernières heures la restriction de l'accès pour les parents souhaitant garder leurs enfants à domicile à partir du 1er juin.

Mais cette décision passe mal auprès d'une partie des syndicats et de la gauche, qui dénoncent une atteinte au principe de volontariat pour le retour à l'école promis par l'exécutif. L'exécutif a assuré qu'il n'y aurait pas de "couperet le 1er juin" et indiqué que des discussions étaient en cours avec les partenaires sociaux pour organiser l'évolution du dispositif au-delà de cette date.

Besoin d'une "attestation" de l'école

Mais il a dans le même temps prévenu qu'à partir du 1er juin, une "attestation de l'école" devrait être présentée par les parents pour continuer à bénéficier de ce dispositif, attestation délivrée si l'école est fermée ou ne peut pas accueillir d'enfants.

"Soit on va mettre de gens en extrême inquiétude, soit on va mettre des gens au chômage", a fustigé le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, sur franceinfo jeudi. "Si vous n'avez pas de prise en charge dans le cas où vous choisissez de ne pas envoyer votre enfant à l'école (...), il n'y a plus de volontariat, vous mettez ces salariés en difficulté vis-à-vis de leur entreprise".

"Je ne suis pas inconscient sur le coût économique que représente le confinement et le déploiement de l'activité partielle, mais que serait le coût d'un rebond de l'épidémie?", a-t-il ajouté. "Quand on dit volontariat, c'est volontariat."

Principe du volontariat

Même interrogation du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt "vient de me confirmer que les agents communaux qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école le 11 mai ne bénéficieront d'aucune autorisation d'absence et 'devront prendre sur leur congés'", a-t-il écrit sur Twitter. "Ou est le volontariat ?!"

Donc @olivierdussopt vient de me confirmer que les agents communaux qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école le 11 mai ne bénéficieront d'aucune autorisation d'absence et "devront prendre sur leur congés". Ou est le volontariat?! #Deconfinement11Mai

— Fabien Roussel (@Fabien_Rssl), via Twitter

Défendu par le conseil scientifique, le principe de volontariat est soutenu par la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), selon laquelle la majorité des parents ne souhaitent pas que leurs enfants reprennent le chemin de l'école.