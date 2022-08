Chômage : légère hausse en juillet

Le tassement de la conjoncture pendant l'été, avec des indicateurs moroses, commence à peser sur l'emploi...

(Boursier.com) — Le nombre d'inscriptions à Pôle emploi a légèrement augmenté au mois de juillet, selon les chiffres publiés ce jeudi par le ministère du Travail. Le nombre de chômeurs dans la catégorie A de Pôle emploi (sans aucune activité), a augmenté de 19.500 personnes, soit 3.185.200 inscrits. Les autres catégories enregistrent quant à elles une stabilisation moyenne du nombre d'inscriptions. Dans le détail, en ajoutant les inscrits ayant travaillé plus ou moins de 78 heures dans le mois (catégorie B et C), le nombre progresse de près de 15.000.

"Après une légère hausse en juin, le nombre d'inscription à Pôle emploi (catégorie A) a continué sa progression en juillet. Le tassement de la conjoncture pendant l'été, matérialisé par des indicateurs conjoncturels moroses (PMI, indicateurs du climat des affaires), commence à peser sur l'emploi après une très bonne dynamique en sortie de crise sanitaire", observe le cabinet Astérès dans une note.

Insee et Pôle emploi

Il rappelle qu'il existe deux statistiques concernant le chômage "dont les tendances sont similaires mais qui présentent certaines différences". La première concerne les inscriptions à Pôle emploi (données mensuelles), la seconde est réalisée via des enquêtes par l'Insee (données trimestrielles). Ainsi, le taux de chômage est resté quasi stable au deuxième trimestre 2022 à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte) contre 7,3% au premier trimestre de l'année, selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee.

Pour les statistiques de Pôle emploi, un chômeur est une personne inscrite sur ses fichiers. Pour l'Insee, un chômeur est une personne répondant à la définition du Bureau International du travail (ne pas avoir d'emploi, en chercher activement un et être disponible immédiatement).

Deux méthodes

L'Insee ne présente pas plusieurs catégories de chômeurs et la catégorie A de Pôle emploi est celle qui correspond le mieux à la définition du chômage retenue par l'Insee. Pour mieux comprendre ces deux méthodes, Astérès explique par exemple qu'un jeune en recherche d'emploi à sa sortie d'études ne sera pas comptabilisé dans les statistiques de Pôle emploi (n'ayant pas travaillé il ne perçoit pas d'allocation chômage et a donc moins d'incitation à s'inscrire à Pôle emploi).

Baisse amorcée depuis 2016

Sur son site internet, l'Insee précise qu'à la suite du premier choc pétrolier (1973) et alors qu'il n'excédait pas 4%, le taux de chômage a fortement augmenté jusqu'au milieu des années 80 en France, et a même dépassé 8% de la population active. Il a alterné ensuite entre périodes de baisse et de hausse, liées au cycle économique. "Les périodes de récession (1993, 2008-2009) ou de fort ralentissement économique (2001) se sont ainsi traduites par des augmentations durables du taux de chômage. Plus récemment, le taux de chômage a augmenté de 2,9 points entre 2008 et 2013, s'est stabilisé entre 2013 et 2015, puis a diminué de 2,3 points entre 2015 et 2020", explique l'institut de la statistique.

En 2020, pendant les périodes de restrictions d'activité et de confinement de la population, les démarches de recherche d'emploi ont été limitées et la disponibilité pour travailler réduite, ce qui s'est traduit par un recul, en trompe l'oeil, du chômage. En 2021, le taux de chômage a poursuivi sa baisse amorcée en 2016 et diminue de 0,1 point sur l'année, pour atteindre son plus bas niveau depuis 2008 (7,4 %).