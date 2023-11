Chômage : la rupture conventionnelle dans le viseur du gouvernement

Selon 'La Tribune', la Première ministre, Elisabeth Borne envisage de durcir les règles et de limiter le nombre de ruptures conventionnelles, qui auraient un impact significatif sur les finances de l'assurance-chômage.

— Après l'indemnisation au chômage des seniors, les ruptures conventionnelles ? Alors que le gouvernement cherche des solutions pour faire face à la hausse du taux de chômage, une réforme concernant la rupture conventionnelle pourrait être envisagée. Comme l'a rapporté dimanche 'La Tribune', la Première ministre, Elisabeth Borne, envisage, en effet, de durcir les règles et de limiter le nombre de ruptures conventionnelles, qui auraient un impact significatif sur les finances de l'assurance-chômage, alors que certains salariés, une fois après avoir quitté l'entreprise, s'inscrivent à Pôle Emploi (qui deviendra France Travail à compter du 1er janvier 2024).

L'exécutif a constaté que ce dispositif "a aujourd'hui des effets pervers sur l'emploi", explique le journal économique. D'après les chiffres du ministère du Travail, le nombre de ruptures conventionnelles a progressé de 27,4% au cours des cinq dernières années, passant précisément de 395.151 en 2017 à 503.526 en 2022.

Entrée en vigueur en 2008 à l'issue d'un accord entre patronat et syndicats, la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en CDI de convenir d'un commun accord des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie.

Le seul moyen de mettre fin de manière amiable au contrat de travail

Il s'agit du seul moyen de mettre fin de manière amiable au contrat de travail entre le salarié et l'employeur. Alternative à la démission, la rupture conventionnelle, qui peut être individuelle ou collective, permet aux salariés de percevoir des indemnités chômage. Ce dispositif est ouvert au salarié employé uniquement en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), comme le rappelle Service Public.

Par ailleurs, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a récemment exprimé sa volonté de réduire la durée d'indemnisation chômage des personnes âgées de plus de 55 ans. "Tous les dispositifs d'indemnisation qui nourrissent le chômage des seniors doivent être revus", a estimé le locataire de Bercy, faisant référence aux avantages dont bénéficient les Français les plus âgés, tels que la durée d'indemnisation plus longue.

Le plein emploi en 2027 ?

La semaine dernière, le gouvernement a sollicité les syndicats et les représentants patronaux pour engager des négociations sur l'emploi des seniors, ainsi que le compte épargne-temps et l'usure professionnelle. Ces discussions doivent aboutir d'ici le 15 mars prochain. Mais de potentielles nouvelles mesures relatives à la rupture conventionnelle pourraient ne pas attendre l'arrivée du printemps.

Rappelons que l'exécutif souhaite atteindre le plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5% en 2027. Selon les chiffres publiés par l'Insee mi-novembre, le taux de chômage a enregistré une légère hausse au troisième trimestre, à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), contre 7,2% au deuxième trimestre.