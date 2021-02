Chômage : du mieux en France au 4ème trimestre

Mais les données sont en partie faussées par le deuxième confinement imposé en octobre pour lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus.

(Boursier.com) — Le taux de chômage en France s'est légèrement amélioré au quatrième trimestre, selon le dernier pointage de l'Insee. Il ressort à 8% de la population active, contre 9,1% sur les trois mois précédents...

L'institut de la statistique note une hausse des embauches mais estime que les données sont en partie faussées par le deuxième confinement imposé en octobre pour lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus.

Le confinement réduit le nombre de chômeurs

D'après l'Insee, ce confinement de six semaines réduit mécaniquement le nombre de chômeurs car les personnes ne peuvent pas s'inscrire comme demandeurs d'emploi. Dans l'ensemble, le chômage a fortement reculé chez les 15-24 ans et un peu plus chez les femmes que les hommes...

Son taux est désormais proche de celui d'avant la crise sanitaire. Au quatrième trimestre 2019, le chômage s'était établi à 8,1%.

Le gouvernement s'était fixé pour objectif de ramener le taux de chômage à 7% d'ici 2022, contre un taux de 9,5% quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017...