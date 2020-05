Chloroquine : l'OMS suspend son essai clinique, le débat se poursuit

Chloroquine : l'OMS suspend son essai clinique, le débat se poursuit









Le feuilleton de l'hydroxychloroquine a connu un nouveau rebondissement lundi avec la suspension par l'OMS de son essai clinique sur ce traitement potentiel du coronavirus. Une étude du 'Lancet' a conclu à des risques élevés sur le plan cardiaque.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi qu'elle suspendait son essai clinique sur l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus "par mesure de sécurité".

Le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que "le comité directeur a suspendu la partie hydroxychloroquine de l'essai clinique Solidarity le temps que la question de la sécurité soit examinée. Les autres essais cliniques se poursuivent", a-t-il indiqué lors d'un point presse.

Risques cardiovasculaires accrus

Cette décision intervient alors que la revue scientifique 'The Lancet' a publié vendredi une étude sur l'hydroxychloroquine, portant sur plus de 96.000 patients dans 671 hôpitaux à travers six continents, qui conclut que ce traitement est inefficace contre le Covid-19, et qu'en outre, il pourrait augmenter le risque d'arythmie cardiaque et de décès. Le 15 mai, deux autres études publiées par la revue scientifique britannique BMJ avaient aussi mis en doute l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19.

L'étude du 'Lancet' n'est pas un essai clinique classique, mais une étude dite "observationnelle", faite à partir des registres des données médicales de malades hospitalisés entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020. Certains d'entre eux recevaient de la chloroquine, d'autres de l'hydroxychloroquine, associée ou non à un antibiotique.

La Haut conseil de la santé publique saisi par Olivier Véran

Suite à cette publication, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé samedi la saisie du Haut conseil de la santé publique. "J'ai saisi le HCSP pour qu'il l'analyse (l'étude du 'Lancet') et me propose sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription", a dit le ministre dans un tweet.

Alors qu'aucun traitement efficace n'a pour l'instant été trouvé pour soigner le coronavirus, le sujet de l'hydroxychloroquine déclenche depuis le début de l'épidémie une véritable tempête dans les milieux scientifiques et politiques, devenant l'un des sujets les plus débattus dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Considérée comme prometteuse dans un essai chinois dès le mois de janvier, cette molécule peu onéreuse et connue depuis des décennies, est utilisée de longue date contre le paludisme, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde.

Le professeur Raoult divise la communauté scientifique française

En France, l'usage de l'hydroxychloroquine est défendu en France par le professeur Didier Raoult, infectiologue à l'IHU de Marseille. Il l'a administrée selon un protocole spécifique, qui n'a à ce jour pas été reproduit à l'identique par d'autres études : prise dès les premiers symptômes de la maladie, et en association avec un antibiotique, l'azythromycine, à des patients sans risques cardiaques (mesurés par électrocardiogramme).

La communauté scientifique française s'est montrée très divisée face à l'hydroxychloroquine, et le gouvernement a décidé fin mars d'en réserver l'usage à l'hôpital et aux seuls cas sévères de la maladie.

Aux Etats-Unis, la question de l'hydroxychloroquine est devenue encore plus politique, après que le président Donald Trump a très tôt soutenu cette molécule. Il même déclaré la semaine dernière prendre ce médicament chaque jour de façon préventive. L'autorité sanitaire américaine, la FDA, s'est en revanche montrée réservée sur ce traitement en raison des risques cardiaques, tout en l'autorisant à l'hospital ou dans le cadre d'un essai clinique.

Un étude "foireuse", qui "mélange tout", selon le Pr Raoult

Dans une nouvelle vidéo sur le compte Youtube de l'IHU Méditerranée-Infection, l'infectiologue Didier Raoult a réagi lundi, en qualifiant la démarche observationnelle du 'Lancet' de "foireuse". "Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les "big data" change ce que nous, nous avons vu ?" a-t-il réagi .

"Ici, il nous est passé 4.000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer parce que des gens font du “big data”, une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange tout".