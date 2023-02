Chine : une "victoire décisive" sur le COVID-19

Le pays est-il sorti d'affaire ?

(Boursier.com) — La Chine a remporté une "victoire décisive" sur le COVID-19... Pékin annonce que plus de 200 millions de personnes bénéficient d'un traitement médical et que le pays a le taux de mortalité le plus bas au monde.

"Grâce à des efforts continus visant à optimiser la prévention du COVID-19 et aux mesures de contrôles mises en place depuis novembre 2022, la réponse de la Chine au COVID-19 a effectué une transition en douceur dans un temps relativement court", ont estimé jeudi les membres du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC), lors d'une réunion. "Une victoire décisive a été obtenue en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie."

Le virus circule toujours

Près de 800.000 cas graves ont reçu un traitement adéquat, mais les membres du Politburo ont prévenu que, bien que la situation s'améliore en Chine, le virus continuait de circuler et d'évoluer dans le monde, ont rapporté les médias officiels.

La Chine augmentera le taux de vaccination pour les personnes âgées et renforcera l'approvisionnement et la production de dispositifs médicaux, a-t-il été souligné lors de la réunion. Le Politburo a par ailleurs demandé aux municipalités et aux provinces de renforcer leurs systèmes de santé, selon l'agence de presse officielle Xinhua.