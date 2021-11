Chine : Pourquoi Fortnite plie bagage

L'éditeur Epic Games a pris cette décision après la mise en place par Pékin d'une limite drastique de l'usage des jeux vidéo...

(Boursier.com) — Game over pour Fortnite en Chine !... Alors que le gouvernement chinois serre la vis du secteur du numérique en imposant notamment des contraintes de plus en plus drastiques sur les jeunes joueurs, Epic Games a annoncé que son jeu vidéo en ligne Fortnite, qui connaît un succès phénoménal à travers le monde, allait se retirer de Chine.

"Le test de Fortnite est terminé... Nous allons fermer le serveur dans un proche avenir", explique l'éditeur américain dans un communiqué publié sur le site officiel chinois, tout en précisant les "modalités spécifiques" pour sa suspension.

Ainsi, depuis lundi à 11h, le jeu n'accepte plus de nouveaux joueurs en Chine, détaille l'entreprise qui compte parmi ses actionnaires le géant chinois de l'internet Tencent. Puis, "à 11 heures du matin le 15 novembre 2021, le serveur de jeu sera fermé et les utilisateurs ne pourront pas se connecter au jeu", ajoute-t-elle.

Limite de trois heures de jeux vidéo par semaine

Si Epic Games n'a pas donné plus de précision sur les raisons qui l'ont poussé à fermer définitivement la version chinoise de son jeu, qui compte plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde, cette décision intervient après la mise en place par Pékin d'une limite drastique de l'usage des jeux vidéo.

En août dernier, les autorités chinoises ont ainsi imposé une limite de trois heures de jeux vidéo par semaine aux moins de 18 ans, alors que certains pouvaient passer des journées devant leur écran...

Microsoft a débranché LinkedIn en Chine

En octobre dernier, Microsoft a annoncé lui aussi qu'il allait retirer LinkedIn du marché chinois. Le réseau social professionnel a précisé que sa plateforme serait remplacée plus tard dans l'année par une version simplifiée du réseau social nommé "InJobs", qui se concentrera uniquement sur les emplois et n'inclura ni flux social ni options de partage.

Le réseau social fait partie des entreprises visées l'année dernière par une vaste campagne de répression de Pékin envers le secteur de la technologie concernant les contenus ou encore la protection de la vie privée des utilisateurs. Le gouvernement chinois a aussi appelé les plateformes à faire une promotion plus soutenue des valeurs communistes...