Chine : les autorités tentent d'éviter le pire...

(Boursier.com) — La Chine vient de nouveau de renforcer ses mesures de soutien à son économie qui reste fébrile, fragilisée par la baisse du marché immobilier et les hésitations de la consommation intérieure depuis la fin des mesures restrictives pour faire face à la pandémie de coronavirus. Plusieurs grandes banques du pays ont ainsi annoncé réduire leurs taux d'intérêt, tandis que des sources bien informées ont indiqué que Pékin envisageait de nouvelles actions incluant un assouplissement des restrictions à l'achat de biens immobiliers.

La Banque populaire de Chine a par ailleurs annoncé qu'elle allait réduire de 200 points de base le ratio des réserves obligatoires à partir du 15 septembre, pour le porter à 4%. C'est la première fois depuis le début de l'année que la banque centrale agit sur le ratio RRR...

Ces mesures ont été saluées par les investisseurs et les analystes qui estiment que cela pourrait contribuer à freiner une dégradation supplémentaire du secteur immobilier en grandes difficultés. "Les risques de krach sont évidents et il fallait agir efficacement" résume un analyste : La Chine fait face à un ralentissement économique inquiétant, tandis que le secteur de l'immobilier est confronté à une crise d'endettement massif qui représente environ 25% de l'économie chinoise.

Au coeur de la crise, le promoteur Country Garden a reporté à ce vendredi la date-butoir d'un vote de ses créanciers qui doivent s'exprimer sur le report du paiement d'une obligation privée "onshore" de 3,9 milliards de yuans (495 millions d'euros). Ce vote est crucial pour Country Garden qui tente d'éviter un défaut de paiement après avoir accusé une perte record au premier semestre...

Evergrande au fond du trou

Fin août, l'action du groupe immobilier chinois China Evergrande avait déjà chuté de plus de 80% à sa reprise de cotation après une suspension de... 17 mois, effaçant plus de 2 milliards de dollars américains de capitalisation boursière.

Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, est au centre du marasme dans le secteur en Chine depuis la fin de 2021 et peine à rembourser ses fournisseurs et créanciers. Le groupe cherche à obtenir l'approbation de ses créanciers et des tribunaux pour la mise en oeuvre d'un plan de restructuration de sa dette, dont la procédure a été prorogée au 20 septembre, au lieu du 23 août.

Evergrande a également déclaré que les réunions avec les créanciers seraient reportées au 26 septembre au lieu du 28 août, car, dit-il, "il est crucial que tous les créanciers comprennent le processus de restructuration proposée et ses conditions". A noter que e titre Evergrande aurait été purement et simplement radié de la Bourse si sa suspension avait atteint 18 mois...

Une grande première depuis 2021

"C'est la première fois depuis 2021 que la Chine a annoncé une série de mesures nationales pour soutenir l'immobilier... Elles vont aider à restaurer la confiance du marché et à empêcher une dégradation supplémentaire du secteur", a estimé Betty Wang, économiste chez ANZ, rapporté par Reuters.

Plusieurs grandes banques comme Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp et Agricultural Bank of China ont baissé leur taux de dépôt entre cinq et 25 points de base. Plusieurs banques de taille intermédiaire ont aussi annoncé qu'elles réduiraient les taux sur une série de dépôts entre 10 et 25 points de base.

Hier, la BPC et l'autorité de régulation financière ont annoncé qu'à partir du 25 septembre, les primo-accédants à la propriété via un prêt pourraient demander à leurs banques des taux d'intérêts réduits sur leurs crédits existants.

Même Washington s'inquiète...

Les inquiétudes concernant l'état de santé de l'économie chinoise avaient été relayées par Washington le mois dernier, le président Joe Biden dénonçant une véritable "bombe à retardement".

Lors d'une conférence politique dans le cadre de la tournée de levée de fonds pour sa campagne électorale, le président américain avait ainsi estimé que la Chine était en "grande difficulté" avec une croissance au ralenti et un "taux de chômage au plus haut"...

Dans des commentaires, il avait également fustigé le projet de" La Belt and Road Initiative", ou "Nouvelle route de la Soie" de Xi, comme étant la "dette et le noeud coulant", en raison des niveaux élevés de prêts aux économies en développement associées à ce lourd programme d'investissement...