Chine : le télétravail à la rescousse

Un télétravailleur pourrait faire économiser quelque 14.000 yuans (environ 2.100 $) par an à son employeur.

(Boursier.com) — Shanghaï a annoncé en début de semaine son intention de procéder à des tests relatifs à l'épidémie de COVID-19 qui ont pour conséquence de reconfiner la population en deux étapes entre le 28 mars et le 5 avril. Les autorités chinoises ont déclaré qu'elles divisaient en deux la ville de 25 millions d'habitants, confrontée à une vague épidémique sans précédent...

Les districts situés à l'est de la rivière Huangpu qui traverse la ville, et certains autres à l'ouest, seront confinés et testés entre le 28 mars et le 1er avril. Les zones restantes seront ciblées entre le 1er et le 5 avril...

Les transports publics, y compris les services de covoiturage, seront suspendus dans ces zones pendant le confinement, a précisé le gouvernement de la ville sur son compte officiel WeChat. Durant chacun des confinements, les entreprises et les usines suspendront leurs activités ou auront recours au télétravail, à l'exception des services publics et du secteur de l'alimentation...

Ville stratégique

Shanghai est l'un des plus grands ports au monde et un centre économique incontournable avec de nombreux sièges sociaux d'entreprises qui ont choisi de s'y installer. Des usines appartenant à des groupes occidentaux comme Tesla ou Volkswagen sont aussi présentes, de même que des dizaines de banques et d'institutions financières, la ville étant considérée comme le centre financier du pays... Dans ce domaine, le télétravail s'est largement développé dès la première vague épidémique début 2020 en Chine. Selon certains rapports, le pays a compté près de 350 millions de télétravailleurs fin 2020, soit environ 35% du nombre total de tous les internautes chinois, en augmentation de 147 millions par rapport à juin 2020, selon un pointage publié par le Centre du réseau d'information d'Internet de Chine.

"Grâce à d'importants avantages en termes de coût et d'efficacité, le télétravail a aidé les entreprises à surmonter les restrictions des flux de travail traditionnels, permettant ainsi aux entreprises de maintenir leur fonctionnement dans le cadre des nouvelles mesures de prévention et de contrôle du COVID-19", expliquait ce rapport selon lequel un télétravailleur pouvait faire économiser quelque 14.000 yuans (environ 2.100 $) par an à son employeur...

Cependant, malgré le télétravail, le confinement complet d'une grande métropole comme Shanghai pourrait entraîner une réduction de 4% du produit intérieur brut du pays, avaient estimé mi-mars des économistes de l'université de Hong Kong, de l'université Tsinghua et d'autres instituts de recherche... En effet, si le secteur bancaire et financier s'en sort grâce au travail à distance, les restrictions perturbent en revanche profondément les usines, la production automobile étant largement impactée avec la fermeture des sites des équipementiers Aptiv et Thyssenkrupp.

Stratégie Zéro Covid

Pour faire face à cette nouvelle vague de contamination observée depuis un mois, malgré des résultats discutables, la Chine tente toujours d'appliquer sa stratégie "zéro COVID" qui est malmenée par la très grande contagiosité du variant Omicron. La majorité des nouveaux cas de contamination a été initialement enregistrée dans la province de Jilin début mars, dans le nord-est du pays, qui a été confrontée à la plus sévère flambée épidémique régionale depuis celle de Wuhan, d'où était partie la pandémie de COVID-19 début 2020...

En cette fin du mois de mars, les autorités de Shanghai ont donc entamé, avec deux jours d'avance, le confinement de plusieurs quartiers de l'ouest de la ville après avoir enregistré une hausse d'un tiers du nombre de nouveaux cas de COVID-19 malgré les mesures strictes déjà en place ces derniers jours. Alors que les habitants de l'est de la métropole sont confinés depuis lundi, ceux de la partie occidentale devaient initialement l'être à partir de vendredi et pour quatre jours... Mais certains habitants de l'ouest de la ville ont été informés par leur comité de quartier qu'ils ne pourraient plus quitter leur quartier pendant les sept prochains jours.

Ce confinement en deux phases doit permettre aux autorités de mener des campagnes massives de détection des infections par le coronavirus. 9,1 millions de tests ont déjà été réalisés depuis le début du confinement lundi.

