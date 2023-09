ChatGPT pourra bientôt écouter, parler, et voir

Une mise à jour majeure se prépare pour le robot, qui devrait lui permettre de s'inviter encore un peu plus dans le quotidien de ses utilisateurs.

(Boursier.com) — ChatGPT se prépare à une importante mise à jour... Le robot conversationnel d'OpenAI pourra bientôt mener des conversations vocales avec les utilisateurs et interagir à l'aide d'images. La fonctionnalité vocale "ouvre les portes à de nombreuses applications créatives et axées sur l'accessibilité", a déclaré OpenAI dans un article de blog lundi.

Cette nouveauté permettra au chatbot de s'aligner sur les assistants d'intelligence artificielle (IA) les plus populaires, à l'image de Siri chez Apple ou d'Alexa chez Amazon, qui sont souvent utilisés pour définir des alarmes et des rappels, ou pour fournir des informations sur Internet.

Course à l'IA

Depuis ses débuts l'année dernière, ChatGPT a été adopté par les entreprises pour un large éventail de tâches allant de la synthèse de documents à l'écriture de code informatique, déclenchant une course parmi les grandes entreprises technologiques pour lancer leurs propres offres basées sur l'IA générative.

La nouvelle fonctionnalité vocale de ChatGPT devrait permettre au robot de s'inviter encore un peu plus dans le quotidien des utilisateurs, explique OpenAI. IL pourra par exemple leur raconter des histoires avant de dormir, modérer les débats entre des convives à table ou encore prononcer à haute voix la saisie de texte.

Analyse des images

Grâce à la prise en charge des images, les utilisateurs prendront des photos de leur environnement, et en réponse le robot les aidera pêle-mêle à "réparer un four qui ne démarre pas, à explorer le contenu de leur réfrigérateur pour concocter un repas ou à analyser un graphique complexe pour des données liées au travail". Sur cette fonctionnalité, ChatGPT copie notamment Google Lens d'Alphabet, qui est actuellement le choix le plus populaire pour obtenir des informations sur les images.

Les nouvelles fonctionnalités ChatGPT seront disponibles pour les abonnés de ses forfaits "Plus" et "Enterprise" au cours des deux prochaines semaines.