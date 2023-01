ChatGPT : pourquoi OpenAI prépare une offre payante

Ce service premium, qui donnera accès à certains avantages, devrait coûter 42 dollars par mois, comme l'indiquent certains utilisateurs qui ont pu tester cette nouvelle formule...

(Boursier.com) — La version payante commence à se dévoiler !... Alors que ChatGPT est actuellement sur toutes les lèvres, OpenAI cherche un moyen de rentabiliser son IA phare. En début d'année, la start-up californienne a annoncé vouloir lancer une version payante de son "robot conversationnel". Donnant accès aux utilisateurs à certains avantages, ce nouveau service premium devrait coûter 42 dollars (environ 40 euros) par mois, comme l'indiquent certains utilisateurs qui ont pu tester cette nouvelle formule...

Début janvier, Greg Brockman, le co-fondateur de l'entreprise spécialisée en intelligence artificielle, a invité sur Twitter tous les utilisateurs qui souhaitent tester "ChatGPT Professional" à s'inscrire sur une liste d'attente. Selon le document d'inscription, le mode payant du chatbot permettra d'avoir des réponses plus rapides et de pouvoir poser chaque jour au moins deux fois plus de questions qu'actuellement autorisé.

Il permettrait ainsi d'avoir une meilleure stabilité et une plus grande disponibilité de l'intelligence artificielle, alors que des lenteurs ont pu être remarquées dans les réponses. Victime de son succès, l'accès à ChatGPT est également parfois restreint à certaines heures de la journée car ses serveurs sont saturés...

ChatGPT today! RIP all the free tools exploiting the closed API — James Ivings (@JamesIvings), via Twitter

Une différence de vitesse d'exécution significative

Sur Twitter, le développeur spécialisé dans l'IA Zahid Khawaja, qui fait partie du programme expérimental, a posté une vidéo dans laquelle il explique "comment fonctionne ChatGPT Pro". Il assure que cette version payante est plus réactive que la version gratuite, avec une différence de vitesse d'exécution significative, même lorsqu'il s'agit d'une question complexe.

Here's how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. — Zahid Khawaja (@chillzaza_), via Twitter

Cette formule s'adresse surtout aux utilisateurs qui en font un usage professionnel et quotidien. "Veuillez garder à l'esprit qu'il s'agit d'un programme expérimental susceptible d'être modifié et que nous ne généraliserons pas, pour le moment, l'accès au service professionnel payant", avait toutefois précisé OpenAI, sans préciser le prix, ni la date de lancement de cette nouvelle offre...

Microsoft va investir "plusieurs milliards de dollars"

Pour rappel, ChatGPT, qui rencontre un véritable succès depuis son lancement fin 2022, est un "robot conversationnel", capable de répondre avec fluidité, en langage naturel, à des questions variées grâce à l'intelligence artificielle. Il est développé et entraîné par OpenAI. L'entreprise de recherche et de déploiement de l'intelligence artificielle, dirigée par Sam Altman et co-fondée par Elon Musk, est aussi à l'origine du générateur d'images DALL-E.

Dans un communiqué publié lundi, Microsoft et OpenAI ont annoncé l'extension de leur partenariat, qui avait débuté en 2019. Ce nouvel accord, qui s'étend sur plusieurs années, inclut "plusieurs milliards de dollars" d'investissements, a affirmé le géant américain, sans donner plus de précisions...