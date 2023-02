ChatGPT : plus de 200 livres écrits par l'intelligence artificielle sont en vente sur Amazon

"Ces livres vont inonder le marché et de nombreux auteurs vont se retrouver au chômage", a alerté Mary Rasenberger, directrice exécutive du groupe d'écrivains "Authors Guild".

(Boursier.com) — L 'inquiétude monte chez les auteurs et les maisons d'édition... Alors que ChatGPT, le robot conversationnel développé par OpenAI, rencontre un succès fulgurant depuis son lancement fin 2022, de nombreux ouvrages - romans, manuels techniques ou encore livres pour enfants - conçus en quelques heures avec l'intelligence artificielle (IA) voient subitement le jour.

Comme le rapporte 'Reuters', ChatGPT inspire même certains à poursuivre une carrière littéraire. "L'idée d'écrire un livre semblait enfin possible", confie Brett Schicker, un vendeur de Rochester dans l'Etat de New York, qui a publié "Sammy L'Ecureuil". Cet ouvrage illustré pour enfants de 30 pages, vendu 2,99 dollars en format numérique, a été écrit en quelques heures à l'aide de l'IA, qui peut générer des blocs de texte à partir de simples instructions. Il a été mis en vente en janvier dernier via l'unité d'auto-édition d'Amazon.

A la mi-février, la boutique Kindle d'Amazon comptait plus de 200 livres électroniques mentionnant ChatGPT comme auteur ou co-auteur, indique l'agence de presse. On peut notamment retrouver "How to Write and Create Content Using ChatGPT", "The Power of Homework", ainsi que le recueil de poésie "Echoes of the Universe".

Les auteurs au chômage ?

Et ce nombre augmente chaque jour. Un sous-genre a même été créé sur la plateforme de vente de livres électroniques du géant américain du commerce en ligne, rassemblant les livres sur l'utilisation de ChatGPT, entièrement écrits par ChatGPT.

De quoi inquiéter les auteurs et les maisons d'édition. "Ces livres vont inonder le marché et de nombreux auteurs vont se retrouver au chômage", a alerté Mary Rasenberger, directrice exécutive du groupe d'écrivains "Authors Guild", ajoutant que "la possibilité d'automatiser grâce à l'IA pourrait faire passer l'écriture de livres du statut d'artisanat à celui de marchandise".

En raison du manque de transparence de nombreux auteurs quant à son utilisation, il est quasiment impossible d'obtenir un décompte précis du nombre de livres électroniques potentiellement écrits par l'intelligence artificielle, qui a pour rappel provoqué beaucoup de remous au sein des géants de la tech, lancés dans une course contre ChatGPT.

100 millions d'utilisateurs

Microsoft, qui réinvestit 10 milliards de dollars dans la start-up OpenAI, semble avoir pris quelques longueurs d'avance. La firme de Redmond a décidé d'intégrer des technologies d'intelligence artificielle développées par OpenAI à son moteur de recherche Bing. Mi-février, Alphabet, la maison mère de Google, a présenté son propre projet doté d'une technologie de chat baptisée "Bard", capable là aussi de répondre à toutes sortes de questions, et de rédiger une dissertation, un poème ou même une blague...

Selon une étude UBS, basée sur les données de Similarweb, ChatGPT a passé le cap des 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier dernier, alors que l'IA cumulait, sur le mois de décembre, 57 millions d'utilisateurs dans le monde.