ChatGPT peut désormais aller chercher des données sur Internet en "temps réel"

(Boursier.com) — C 'est un grand pas pour ChatGPT... Alors que le très populaire chatbot lancé en novembre dernier a initialement été formé sur des données collectées jusqu'en septembre 2021 et n'avait pas la possibilité d'accéder à Internet ni aux informations qui ont été publiées après cette date, l'interface créée par Open AI peut désormais puiser son information en temps réel sur le Web.

"ChatGPT peut désormais naviguer sur Internet pour vous fournir des informations actuelles et faisant autorité, accompagnées de liens directs vers des sources", a annoncé la société californienne sur son compte X (anciennement Twitter), affirmant que ce fonctionnement en temps réel est "particulièrement utile pour les tâches qui nécessitent des informations à jour, comme vous aider dans des recherches techniques, essayer de choisir un vélo ou planifier des vacances".

"La navigation est aujourd'hui disponible pour les utilisateurs Plus et Enterprise, et nous l'étendrons bientôt à tous les utilisateurs. Pour l'activer, choisissez Parcourir avec Bing dans le sélecteur sous GPT-4", a-t-elle précisé...

Une version actualisée qui a déjà été suspendue

En réalité, OpenAI avait déjà introduit cette version actualisée pour les abonnés payants de ChatGPT en juin dernier, mais avait été contraint de la suspendre après que certains utilisateurs avaient réussi à accéder gratuitement à du contenu normalement soumis à paiement sur Internet.

Depuis, la start-up américaine explique avoir reçu "des commentaires utiles" pour relancer cette formule. "Les mises à jour incluent le suivi du fichier robots.txt et l'identification des agents utilisateurs afin que les sites puissent contrôler la façon dont ChatGPT interagit avec eux", détaille-t-elle encore...

Bientôt des conversations vocales

A noter également que Microsoft, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, avait déjà intégré GPT-4, le modèle de langage qui a servi à développer ChatGPT, dans son moteur de recherche en ligne Bing Chat, tout comme Google l'avait fait avec son robot conversationnel Bard.

En début de semaine, OpenAI avait déjà annoncé une mise à jour majeure qui permettrait à ChatGPT d'avoir des conversations vocales avec les utilisateurs et d'interagir avec eux à l'aide d'images, se rapprochant ainsi des assistants IA populaires tels que Siri d'Apple.