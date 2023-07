ChatGPT est enfin disponible sur Android

L'application mobile était proposée en France depuis le 25 mai, mais uniquement pour les appareils iOS...

(Boursier.com) — Vers un regain d'intérêt pour ChatGPT ? Alors que le très populaire chatbot lancé en novembre dernier par l'entreprise Open AI est en perte de vitesse après avoir connu un démarrage en trombe, l'application officielle du robot conversationnel est désormais disponible sur Android.

"ChatGPT pour Android est maintenant disponible au téléchargement aux Etats-Unis, en Inde, au Bangladesh et au Brésil ! Nous prévoyons d'étendre le déploiement à d'autres pays au cours de la semaine prochaine", a tweeté le 25 juillet dernier l'entreprise cofondée par le milliardaire Elon Musk et l'homme d'affaires Sam Altman.

"L'application ChatGPT pour Android est maintenant disponible pour les utilisateurs en Argentine, au Canada, en France, en Allemagne, en Indonésie, en Irlande, au Japon, au Mexique, au Nigéria, aux Philippines, au Royaume-Uni et en Corée du Sud !", a-t-elle par la suite indiqué jeudi sur son compte Twitter.

Plus d'un million de téléchargements sur le Google Play Store

L'application mobile était proposée en France depuis le 25 mai, mais uniquement pour les appareils iOS. Ce nouvel accès pourrait rapporter de nouveaux utilisateurs à ChatGPT et les convaincre à se connecter sur son leur compte plus souvent sur smartphone. Selon les données du Google Play Store, l'application a déjà été téléchargée plus d'un million de fois.

The ChatGPT app for Android is now available to users in Argentina, Canada, France, Germany, Indonesia, Ireland, Japan, Mexico, Nigeria, the Philippines, the UK, and South Korea! 🎉

— OpenAI (@OpenAI), via Twitter

ChatGPT semble connaître un premier "coup de fatigue". Le trafic mondial sur PC et mobile vers le site web a diminué de 9,7% en juin par rapport à mai, tandis que le nombre de visiteurs uniques a reculé de 5,7%, selon la société d'analyse Similarweb.

L'effet de nouveauté s'estompe

Le temps passé par les visiteurs à y naviguer a également diminué de 8,5%. La baisse du trafic est un signe que l'effet de nouveauté du robot conversationnel s'estompe, avait expliqué David Carr, Senior Insights Manager de Similarweb, cité par l'agence de presse 'Reuters'.

Le chatbot avait auparavant déclenché une utilisation frénétique de l'IA générative dans les tâches quotidiennes, de l'écriture au codage, et avait atteint 100 millions d'utilisateurs actifs par mois en janvier, deux mois seulement après son lancement. En avril, la barre des 200 millions d'usagers avait été franchie...