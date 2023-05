ChatGPT débarque sur les smartphones !

Mais seulement sur les iPhones aux Etats-Unis pour le moment...

(Boursier.com) — ChatGPT débarque sur smartphones !... Le logiciel, qui est gratuit, est maintenant disponible aux États-Unis pour sur les appareils iOS via l'App Store d'Apple. Grâce au robot conversationnel, les utilisateurs pourront taper et recevoir les réponses à leurs questions directement sur leur iPhone.

Il sera également possible de communiquer via la reconnaissance vocale, explique Apple dans un post de blog. En revanche, le bot ne répondra que par écrit... Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent également payer un supplément pour obtenir la version la plus poussée, ChatGPT-4.

OpenAI prévoit de proposer son application dans d'autres pays dans les semaines à venir et pour les utilisateurs dont le smartphone fonctionne sous Android, il faudra patienter un peu...

Capter un large public

Depuis sa diffusion sur le Web à la fin de l'année dernière, des millions de personnes ont expérimenté l'interface d'intelligence artificielle, mais aussi d'autres bots - tels que Barde, créé par Google.

La sortie d'une application iOS peut mettre ChatGPT de capter un public beaucoup plus nombreux. Mais le robot devra aussi faire face à un examen plus minutieux de ses performances, via notamment les avis que les utilisateurs peuvent publier dans l'App Store.