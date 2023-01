ChatGPT : bientôt une version payante du "robot conversationnel" ?

Une liste d'attente a été mise en place pour expérimenter ce service premium, baptisé "ChatGPT Professional"...

(Boursier.com) — Alors qu'OpenAI cherche un moyen de rentabiliser son IA phare, "ChatGPT", sans passer par la case publicité, la start-up californienne a annoncé vouloir lancer une version payante de son "robot conversationnel". Ce nouveau service premium, baptisé "ChatGPT Professional", donnera accès aux utilisateurs à certains avantages.

"Nous travaillons sur une version professionnelle de ChatGPT ; il y aura moins de limites et elle offrira de meilleures performances", a confirmé Greg Brockman, le co-fondateur d'OpenAI sur son compte Twitter mercredi, tout en invitant les utilisateurs qui souhaitent tester ce nouveau mode à compléter un formulaire Google afin de s'inscrire sur une liste d'attente.

Selon ce document, la formule payante du chatbot, qui séduit de plus en plus d'internautes, permettra d'avoir des réponses plus rapides et de pouvoir poser chaque jour au moins deux fois plus de questions qu'actuellement autorisé...

"Assurer la viabilité à long terme"

"Si vous êtes sélectionné, nous vous contacterons pour mettre en place un processus de paiement et un projet pilote. Veuillez garder à l'esprit qu'il s'agit d'un programme expérimental susceptible d'être modifié et que nous ne généraliserons pas, pour le moment, l'accès au service professionnel payant", explique le formulaire, sans préciser le prix, ni la date de lancement de cette nouvelle offre.

Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie >— Greg Brockman (@gdb), via Twitter

Il y a quelques jours, le propriétaire du "robot conversationnel" avait déjà indiqué, dans un message publié sur le serveur Discord, commencer "à réfléchir à la manière de monétiser ChatGPT", de manière à améliorer le service. Il s'agirait également de trouver un moyen "d'assurer la viabilité à long terme" de l'outil...

Microsoft veut investir 10 milliards de dollars dans OpenAI

Cette volonté de monétiser ChatGPT intervient alors que Microsoft envisagerait d'investir 10 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, selon le média 'Semafor'. Si le géant américain concrétise son investissement, la start-up de Sam Altman pourrait atteindre une valorisation de 30 milliards de dollars.

Pour rappel, ChatGPT, qui rencontre un véritable succès depuis son lancement fin 2021, est un "robot conversationnel", capable de répondre avec fluidité, en langage naturel, à des questions variées grâce à l'intelligence artificielle. Il est développé et entraîné par OpenAI. L'entreprise de recherche et de déploiement de l'intelligence artificielle, dirigée par Sam Altman et cofondée par Elon Musk, est aussi à l'origine du générateur d'images DALL-E...