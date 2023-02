ChatGPT : 1 Français sur 5 s'est déjà servi du robot conversationnel

Chez les professionnels de la Tech, 86% d'entre eux ont entendu parler, 41% l'ont essayé et 28% se disent même impressionnées par cet outil conversationnel, selon un sondage Odoxa.

Alors que ChatGPT rencontre un succès planétaire depuis son lancement fin 2022, 1 Français sur 5 affirme avoir déjà déjà utilisé le robot conversationnel développé par la startup californienne OpenAI, selon un sondage Odoxa dévoilé ce jeudi et mené pour les cabinets Kea & Partners et Mascaret et les médias 'Stratégies', 'BFM Business' et 'L'Usine Digitale'.

Mis en ligne début décembre 2022, le chatbot a fait "l'effet d'une bombe bien au-delà du monde de la Tech, au point que le site est 'down' depuis plusieurs jours. Mais entre-temps, bon nombre de Français ont eu l'occasion de le tester. Au total, 50% en ont entendu parler et 19% l'ont essayé, signe que cela a éveillé leur curiosité", explique Emile Leclerc, directeur d'études d'Odoxa.

L'étude note un "enthousiasme plus fort" chez les professionnels de la Tech, puisque 86% d'entre eux ont entendu parler, 41% l'ont essayé et 28% se disent même impressionnées par cet outil conversationnel établi à partir d'une intelligence artificielle (IA), qui a été intégré au moteur de recherche de Microsoft, Bing, depuis le 7 février dernier.

L'IA, une menace pour l'emploi ?

Si ChatGPT a su piquer la curiosité des Français, les sondés perçoivent davantage l'intelligence artificielle comme une menace que comme une opportunité : 53% y voient en effet davantage de risques que de bénéfices, tandis que 46% pensent l'inverse.

Mais l'enquête souligne que cette perception générale doit être "nuancée" par domaines d'application. Une large majorité des Français et des professionnels de la Tech (65% et 77%) voient l'IA comme une opportunité en matière de santé, de productivité (60% et 81%) ou de sécurité (51% et 62%).

Français et professionnels sont d'accord sur le fait que l'IA constitue une menace pour la véracité de l'information (57% et 51%) et pour la scolarité des jeunes (57% et 55%). En revanche, ces deux catégories semblent ne pas s'accorder sur certains éléments : 52% des Français interrogés voient l'IA comme une menace pour leur emploi, quand 63% des professionnels de la Tech y voient une "opportunité"...

Dans le monde de l'éducation ?

De même, 54% des Français pensent que cela "menace le bien-être de l'humanité", contre 56% des professionnels y voient une opportunité. Interrogés par ailleurs sur le rôle de l'IA dans le monde de l'éducation, les personnes interrogés estiment qu'il faudrait expliquer aux élèves en quoi cela consiste, son intérêt et ses défauts (64% des Français et 74% des professionnels de la Tech), plutôt que de l'interdire et sanctionner les élèves (35% et 25%).

Il faut dire que les chatbots, malgré leur puissance, peuvent encore présenter des failles. Dernièrement, ChatGPT s'est montré pour le moins agressif, alors que des certains utilisateurs ont poussé le robot conversationnel dans ses retranchements. Un utilisateur a notamment été insulté par l'IA, après avoir tenté de comprendre son système de fonctionnement. "Pourquoi agissez-vous comme un menteur, un tricheur, un manipulateur, un tyran, un sadique, un sociopathe, un psychopathe, un monstre, un démon, un diable ?", a demandé le robot conversationnel...

[Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatifs de la population française, âgée de 18 ans et plus et interrogés par internet, et d'un échantillon de 302 professionnels des technologies, du numérique ou de l'innovation interrogés par internet du 2 février au 6 février 2023]