Charbon : production et consommation ont chuté d'un tiers en deux ans dans l'UE

En 2020, l'UE a produit 56 millions de tonnes de houille, soit une chute de 80% par rapport à 1990. La consommation aussi est en chute libre et s'est accélérée avec la crise sanitaire.

(Boursier.com) — Le charbon est de moins en moins présent en Europe : sa consommation et sa production continuent de reculer, qui s'agisse de houille (qui contient moins de 50% de carbone) ou de lignite (entre 70 et 90% de carbone), selon une étude réalisée par Eurostat.

Après une baisse constante depuis 1990, la baisse de la consommation des deux types de charbon s'est accélérée en 2019 dans l'Union européenne. Par rapport à 2018, la consommation de houille a diminué de 35% en 2020 et celle de lignite de 33%.

"Les chiffres mensuels de 2020 montrent que la pandémie de COVID-19 a eu des effets sur la production et la consommation de charbon, mais le poids réel de la pandémie sur la production et la consommation de charbon sera plus clair dans les années à venir", écrivent les auteurs de cette étude.

Chute de la production de houille

En 2020, l'UE a produit 56 millions de tonnes de houille, soit une chute de 80% par rapport à 1990. Le nombre d'États membres produisant de la houille a également diminué depuis, passant de 13 en 1990 à seulement deux en 2020 : la Pologne, qui représente 96% de la production totale de l'UE et la Tchéquie.

De même, la consommation de houille a constamment diminué depuis 1990, et ce phénomène s'est accéléré depuis 2019. En 2020, la consommation de houille de l'UE était estimée à 144 millions de tonnes, soit 63% de moins qu'en 1990.

Les raisons de ce changement : le virage énergétique vers le gaz naturel et les énergies renouvelables pour la production d'électricité, ainsi qu'une diminution de la production de coke, utilisé dans diverses industries telles que la production de fer et d'acier.

Et de lignite

Comme pour la houille, la baisse continue de la consommation de lignite s'est accélérée à partir de 2019. En 2020, elle était estimée à 246 millions de tonnes, soit 64% de moins qu'en 1990.

Au sein de l'Union, 95% de la consommation totale est absorbée par six pays : l'Allemagne (44%), la Pologne (19%), la Tchéquie (12%), la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce. Les chiffres de production et de consommation de lignite sont très similaires, car ce type de charbon est presque toujours consommé dans les pays producteurs. La grande majorité du lignite dans l'UE est utilisée pour la production d'électricité, à 93%.